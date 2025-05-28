台股端午變盤？選股不選市 基本面佳、高利率可留意

台股是否端午節變盤？數據會說話，根據群益投信統計資料顯示，近15年端午節後台股有變盤的態勢，雖然指數負報酬機率高，不過跌幅並不大。群益投信台股研究團隊表示，隨著6月的股東會行情到來，不過不管是利多或利空都會提前反應，整體來看，電子股第3到第4季將進入產業旺季，有機會百花齊放。

群益投信主動ETF研究團隊表示，端午節過後，台股還是以選股不選市為最佳策略；台股主動ETF相對個股來說風險相對分散，但是投資專業集中，經理人選股策略更是格外重要，主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，來做持股的調整，例如當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會，不過類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，投資人不妨以主動式台股ETF來作為投資工具。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，選股不選市的原則下，股價拉回布局下半年成長題材個股，選股方向，以基本面趨勢及獲利佳、股價基期及本益比低、籌碼越乾淨越好，最好是第1季獲利優於預期、第2季及下半年業績及獲利往上、股價漲幅不大的公司為首選，若第1季獲利不錯且第2季及下半年業績及獲利展望佳，股價漲幅較多的中小型股或強勢股再回檔修正一至二成以上，可逢低買進，Edge AI、循環股、IP/ASIC及零組件等相關族群可留意；非電部分，則多留意內需及高利率等區塊。