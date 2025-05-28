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限空令退場…台股連跌 彭金隆：保持高度警戒

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
金管會解禁限空令，台股連跌兩天。 圖／聯合報系資料照片
金管會解禁限空令，台股連跌兩天。 圖／聯合報系資料照片

金管會宣布取消限空令之後，台股連跌兩天，外界關注金管會態度，金管會主委彭金隆指出，台灣資本市場已是全球前十大，希望盡早回歸到市場機制，因此取消限空令。他說，金管會的護市措施隨時可動用，將對市場隨時保持高度警戒，採取必要的措施。

台股昨下跌兩百點，指數收在二萬一三三六點。彭金隆昨出席金管會端午節記者會指出，和四月七日的情況相比，股市已明顯好轉，雖然未來並非沒有不確定性，但至少目前看來市場已沒有非理性因素。

金管會證期局長張振山說，外資前天買超一三四億元，昨天賣超九十幾億元，合計淨買超仍有約四十億元，因此限空令取消之後市場的反應仍還不錯，融擔率也在百分之一八○。證期局也統計，借券賣出有百分之六，以非大型權值股為主，對市場影響有限。

限空令 彭金隆

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