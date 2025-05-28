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市場憂匯損升溫…台股連四黑 外資由買轉賣

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（27）日受新台幣匯率盤中持續走升，市場擔憂上市櫃公司匯損升溫，外資由買轉賣102億元，雖八大公股行庫、投信出手，大盤仍開低走低，終場下跌200點，連四黑。法人認為，大盤經過短線修正後，若下檔月線有守，輝達公布財報後，有望迎來多空再次翻轉契機。

台股周一再次升破30元大關，昨日盤中仍未見剎車跡象，一度回測29.82元支撐，導致投資人擔心上市櫃公司毛利率壓縮、匯損擴大，「權王」台積電（2330）率先回測月線支撐，終場下跌11元收965元，另還有華碩、日月光投控等人工智慧（AI）權值股同步壓回，雖有食品、台火等資產股表態，但指數終場仍大跌200點，收在21,336點。

盤面上，19大類股漲少跌多，玻璃陶瓷股漲勢最亮眼，漲幅7.4%，食品也上漲0.2%，而造紙、電器電纜、水泥等族群走弱下跌；十大權值股中，廣達上漲0.1%、聯發科平盤，最為穩健，其餘全數下跌；16檔千金股漲少跌多，祥碩上漲1.5%，表現最亮麗。其中，國家隊再次出手，八大公股行庫在點火群創、神達、統一等低基期股中，買超26.6億元，連四買，合計買超86.4億元，投信則是加碼中信金、國泰金、聯電等高殖利率股，買超42億元，連七買、合計買超235.4億元。

而外資則是賣超102.7億元，由買轉賣，台指期未平倉淨空單上升至43,507口，單日大增1,750口，並為3月11日以來的單日新高；自營商賣超126.5億元、連四賣，三大法人合計賣超192.2億元。

雖市場擔心新台幣匯率暴衝將干擾上市櫃公司第2季財報表現，不過富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理江浩農、永豐投顧總經理李學詩表示，新台幣走升有利吸引外資熱錢持續回流，觀察外資近期動向，包括金像電、英業達、緯創、光寶科、台光電、華碩等AI供應鏈，都有買盤逢低吃貨，並連續多日買超，顯示這波外資有不少資金是依基本面操作，非單純熱錢，可視為台股多頭強大靠山之一。

此外，由於歐美關稅戰已暫緩，加上29日凌晨輝達將公布的財報，在全球AI需求強勁，加上跟隨美國總統川普中東行，AI晶片訂單大有斬獲下，未來展望仍偏向正面下，逢震盪布局晶圓代工、封測、組裝等AI供應鏈，是可採用的策略之一。

新台幣 外資

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