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里昂：ASIC需求強勁 看多六檔台股給予「優於大盤」評等

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

里昂證券發布「台灣科技產業」報告指出，2025年及2026年的特殊應用IC（ASIC）需求強勁，主要是由亞馬遜AWS Trainium2及Google張量處理單元（TPU）推動，看好金像電（2368）、台光電（2383）、智邦（2345）、川湖（2059）、奇鋐（3017）及雙鴻（3324）等六檔台股，都給予「優於大盤」評等。其中，金像電及台光電的目標價都獲調高。

里昂指出，主機板及印刷電路板（PCB）/銅箔基板（CCL）供應受限制，更支撐ASIC的強勁需求，除了有利於產能將有節制擴張之外，也有助於供應鏈的營收及獲利成長。

里昂預估，由於人工智慧（AI）需求強勁，將繼續推升台積電（2330）的CoWoS產能，從今年第4季的每月6.7萬片，提高到2026年第4季的每月8.5萬片，年增近27%，主要是由輝達及ASIC需求所推動。

里昂指出，AWS Trainium2 及強化版本（預計在未來數季推出）的需求強勁，為今年的供應鏈帶來強勁的成長動能。隨著 CCL/PCB/主機板開出更多產能，台光電、金像電及智邦等供應商應該會受惠於Trainium帶來更多的營收及獲利。

在里昂看好的六檔台股中，金像電產能利用率滿載，蘇州廠可能擴產，並且加快泰國廠第一期產能擴張，里昂將金像電2026年預估每股稅後純益（EPS）上調3%，目標價從335元上調到355元。

台光電的產能利用率相當高，且昆山廠也將繼續擴大產能，里昂預估明年總產能可望成長15%，以因應ASIC的強勁需求。里昂將今年台光電預估EPS調高1%，明年預估EPS上調5%，目標價從900元上調到935元。

至於里昂看好的另外四檔台股，則都維持目標價，包括智邦1,070元、川湖2,440元、奇鋐635元、雙鴻620元。

金像電 台光電

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