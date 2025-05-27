本土碳匯碳權 有望上架交易
自然碳匯已成國際碳權趨勢，證交所、碳交所與國發會、農業部、環境部等合作，希望推動有在地特色的自然碳匯發展。碳交所總經理田建中昨（27）日表示，此次推動台灣自然碳匯永續共生行動計畫，將協助宜蘭、雲林兩個案場建立起上、中、下游供應鏈，在量測、驗證、核可後，所產生的自然碳匯碳權可望在碳交所上架交易。
目前在碳交所交易的自然碳匯碳權都是國際碳權，尚無國內自然碳匯碳權。
田建中表示，透過植樹造林，讓樹木把二氧化碳吸附進來，這類移除型的碳權，是目前被認為對抗溫室效應的主要解方之一。
此次也特別引進英國標準協會（BSI）帶進國際查驗標準，以產生高品質碳權，讓本土的自然碳匯能與國際接軌。
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