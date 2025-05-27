臺灣證券交易所董事長林修銘昨（27）日宣示，證交所推動「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」，結合碳權開發、生態調查、社區參與及地方創生，期望為上市公司提供自然碳匯示範案例，落實企業永續責任。

因應國際對氣候變遷、自然環境及生物多樣性的重視，證交所昨日舉行「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」啟動儀式，邀集國發會、金管會、環境部及農業部等部會共同蒞臨指導，響應國家淨零政策，攜手推動本土自然碳匯、生態保育與社區共生，展現證交所引領企業邁向永續實踐的堅定行動力。

林修銘指出，觀察目前IFRS永續揭露準則發展趨勢，未來將強調永續、氣候及自然相關的財務揭露，目的是藉由資本市場力量，實現企業、社群與環境共生共榮的永續價值，以扮演促進產業綠色轉型的關鍵角色。

他表示，目前已有國際大廠採行相關措施，例如微軟、Meta及谷歌等組成共生聯盟，共同承諾將於2030年前取得一定數量移除類碳權，以因應氣候變遷，其中自然碳匯占有重要地位。

國內上市公司多為國際供應鏈成員，此一發展趨勢值得產業重視；另此計畫預計攜手國際知名的英國標準協會(BSI)，進行專案確查證服務，擴大國內自然碳匯的查驗量能，以為國內碳市場注入全新減碳動能，開創以自然為本的淨零發展契機。

國發會副主委高仙桂說，此計畫為我國碳權制度發展的重要里程碑，不僅協助達成國家淨零減碳目標，更響應國發會發布的「六大部門減碳旗艦計畫」。她並強調未來唯有公私協力、國際接軌與全民參與，並結合地方創生，才能實現國家永續轉型願景。

金管會副主委陳彥良強調，金融體系是綠色轉型的核心推動力，未來將藉「綠色轉型金融行動方案」，以「綠色」與「創新」等雙翼，推動引導企業打造具韌性的綠色品牌，共同邁向經濟、產業、國家的低碳永續未來。

此計畫於宜蘭與雲林啟動森林與土壤碳匯專案，證交所攜手產學機構、在地社區及原住民團體，依據「自然相關財務揭露(TNFD)」精神，進行生態調查，強化自然風險意識；並與地方創生及當地產銷班合作，活化社區經濟與活力，透過公私協力夥伴關係，共同打造兼顧經濟與社會價值的永續循環模式。