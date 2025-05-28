就市論勢／散熱模組、銅箔基板 聚光

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

台股昨（27）日經歷震盪，終場加權指數下跌200點，收在21,336點，成交量約3,195億元。

近期市場經歷多空快速轉換，儘管指數再度站穩21,000點之上，但對於挑戰年初約23,000波段高點，市場態度趨於謹慎。未來突破契機，可能繫於半導體關稅議題發展。若最終結果優於預期或不確定性塵埃落定，晶圓代工等先前受壓抑半導體族群，有望迎來一波落後補漲行情。

股市經歷劇烈震盪後，許多個股評價已回到更具吸引力水平，這為著眼長期投資者提供逢低布局良機。選擇具備良好基本面、營運穩健的績優企業，並長期持有，將是獲取穩健投資報酬的關鍵策略。此外，對於尋求長期穩定現金流的投資者而言，市場修正反而提供以較低成本，增持優質高殖利率股良機。

儘管市場波動，但隨台北國際電腦展落幕，市場共識依然清晰，AI伺服器仍是貫穿今年的投資主軸。

展望第2季，輝達GB200伺服器已開始放量出貨，預期將持續推動AI供應鏈營運維持高峰；緊接著下半年，GB300也將投入量產。因此，若期望台股再創高峰，AI產業鏈強勁表現無疑是不可或缺的關鍵驅動力。

投資建議

在當前市場仍潛藏不確定因素背景下，投資策略應聚焦前景相對明確產業。建議投資重心應持續鎖定AI供應鏈，涵蓋以下關鍵環節，先進製程晶片、散熱模組、伺服器導軌與機櫃、電源供應器、銅箔基板（CCL）、系統組裝等。

伺服器 AI

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