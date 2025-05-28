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法人連買股 搶鏡

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股受到美股拉回及外資偏空操作拖累，回測月線支撐。專家指出，隨追價動能減緩，盤面偏向個股題材表現，統一（1216）、精成科等法人連續買超強勢股，具籌碼優勢及指標意義，將成短多買盤追逐焦點。

市場觀望本周下半周美國短期券拍賣、輝達（NVIDIA）財報、美聯準會（Fed）偏好的通膨衡量指標PCE指數等重要財經事件，加上外資反手調節102億元，且期貨空單仍維持4萬口以上高檔，壓抑台股昨（27）日連四日收低。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股本波反彈逼近年線壓力區，短期累積不小漲幅，轉為橫向整理機率較高，操作選股不選市，例如外資、投信等法人近日積極加碼且股價相對強勢個股，較易吸引買盤青睞。

篩選外資或投信至少連續買超三日、累計買超逾1,400張，且昨日股價表現相對強勢個股，包括南電、精成科、欣興、迎廣、大聯大、瀚宇博、美時、中美晶、環球晶、達興材料、統一、萬海等，單日漲幅在0.8%至9.5%不等。

輝達人工智慧（AI）伺服器需求熱絡，關鍵原物料頻傳缺貨，日商三菱瓦斯化學因低熱膨脹係數玻璃布原料短缺，導致BT材料交期大幅拉長，ABF載板股應聲轉強，南電昨日攻頂收114.5元，帶量收復季線，欣興股價漲6.2%收110.5元，創本波反彈高點。

精成科合併日本Lincstech效應顯現，4月營收跳增至31.5億元，月增66.9%，年增66.3%，外資近期追價敲進，昨日股價漲6.4%收95.1元，改寫掛牌後歷史收盤新天價，同屬華新科集團旗下的瀚宇博，亦獲外資買盤青睞，股價漲3.9%收63.3元。

展望後市，凱基投顧認為，台股自5月中旬來受制半年線、年線壓力，量縮整理時間過久，因此本周開始拉回整理，昨日失守5、10日線，日KD指標高檔交叉向下持續修正，在成交金額沒有出現明顯改變前，短線或將持續弱勢整理，下檔持續觀察5月13日向上跳空缺口。

外資 台股

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