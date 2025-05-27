可成外資股東認慘敗 但強調目的已達到「不是無聲的1%股權」

金屬機殼廠可成（2474）27日召開股東會，並全面改選董事，最終市場派提名的四席董事全數落選，且票數差距頗大。對此，可成外資股東TIHIM執行長王亞倫坦言，這次董事選舉結果對我們而言，確實是慘敗，但目的已達到，就是想向公司派傳達，我們「不是無聲的1%股權」，期望未來可成能越來越好。

王亞倫在可成股東會臨時動議階段時，也向台上的可成董事長洪水樹進行公開對話與溝通，期望可成經營團隊能有效運用的資金，並加速完成企業轉型，讓股東們能獲得更好的回報；而洪水樹也回答數十分鐘，耐心解釋可成未來的布局，雙方對話內容與氣氛均相當和緩，並未出現外界想像的劍拔弩張情況。

王亞倫會後接受媒體採訪時表示，雖然選舉結果是輸了，但身為可成的1%股東，未來仍會持續監督與協助可成經營團隊，希望雙方都能走向雙贏的局面，同時也希望將股東行動主義的理念，傳達給台灣所有上市櫃公司，讓企業能更重視股東的心聲。

至於未來是否有可能出清可成持股？王亞倫則回應，下一步會好好思考，目前還沒決定是否會調整可成的持股，還要做更多的考量，同時也希望外界不要對我們有誤解，TIHIM從未想過要取得可成經營權，同時也絕非影子股東，只是單純想扮演好股東的角色，協助與監督經營團隊能越做越好。