彭金隆談限空令取消：後續隨時保持高度警戒 採取必要措施

金管會宣布取消限空令之後，台股連跌二天，外界關注金管會態度，金管會主委彭金隆指出，台灣資本已是全球前十大市場，希望儘早回歸到市場機制，因此取消限空令；彭金隆也強調，金管會的護市措施隨時都可機動來動用，即使取消限空令，金管會也將維持高度彈性，對市場隨時保持高度警戒，採取必要的措施。

彭金隆指出，比較在4月7日的狀況，股市現在已明顯好轉，雖然未來並非沒有不確定性，但至少目前看來市場已未有非理性因素。

證期局長張振山則指出，外資昨日買超134億，今天賣超90幾億，所以淨買超仍有40億，因此限空令取消之後市場的反應仍還不錯，融擔率也在180%。證期局也統計，借券賣出有6%，而且以非大型權值股為主，所以對市場影響有限，未來證期局也將持續注意。。

對於金管會取消限空令之後，仍會將「多元擔保品」的暫行措施改為常態化，彭金隆坦言，先前的確發現某些券商的系統不能承作，因此改用手動來處理；對此張振山指出，在擔保品的受理，仍要尊重券商，之後金管會將作法規的調適，把包括零股、興櫃等多元擔保品的受理入法，證交所也去協助券商系統來常態化受理這些擔保品。