快訊

比政院多近6倍！監院車輛數冠五院 立委助理：李俊俋濫用不意外

88會館案外案！警涉洩密給郭哲敏遭羈押禁見 南港分局開鍘先予停職

高雄殺人棄屍共犯躲花蓮 警獲報2小時內攻堅逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

彭金隆談限空令取消：後續隨時保持高度警戒 採取必要措施

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
談限空令取消，金管會主委彭金隆在端午節記者茶敘上表示，後續隨時保持高度警戒，採取必要措施。記者朱漢崙／攝影
談限空令取消，金管會主委彭金隆在端午節記者茶敘上表示，後續隨時保持高度警戒，採取必要措施。記者朱漢崙／攝影

金管會宣布取消限空令之後，台股連跌二天，外界關注金管會態度，金管會主委彭金隆指出，台灣資本已是全球前十大市場，希望儘早回歸到市場機制，因此取消限空令；彭金隆也強調，金管會的護市措施隨時都可機動來動用，即使取消限空令，金管會也將維持高度彈性，對市場隨時保持高度警戒，採取必要的措施。

彭金隆指出，比較在4月7日的狀況，股市現在已明顯好轉，雖然未來並非沒有不確定性，但至少目前看來市場已未有非理性因素。

證期局長張振山則指出，外資昨日買超134億，今天賣超90幾億，所以淨買超仍有40億，因此限空令取消之後市場的反應仍還不錯，融擔率也在180%。證期局也統計，借券賣出有6%，而且以非大型權值股為主，所以對市場影響有限，未來證期局也將持續注意。。

對於金管會取消限空令之後，仍會將「多元擔保品」的暫行措施改為常態化，彭金隆坦言，先前的確發現某些券商的系統不能承作，因此改用手動來處理；對此張振山指出，在擔保品的受理，仍要尊重券商，之後金管會將作法規的調適，把包括零股、興櫃等多元擔保品的受理入法，證交所也去協助券商系統來常態化受理這些擔保品。

金管會 借券賣出

延伸閱讀

國銀房貸逾放額連九升 反映房市違約風險擴大

可成案引發外資投資爭議 金管會查漏洞

投資變奪權？外資目的變調 金管會盯上可成案

保單強制執行修法完成初審 上百萬張保單8個月內可望解除扣押命令

相關新聞

彭金隆談限空令取消：後續隨時保持高度警戒 採取必要措施

金管會宣布取消限空令之後，台股連跌二天，外界關注金管會態度，金管會主委彭金隆指出，台灣資本已是全球前十大市場，希望儘早回...

台股續挫 外資砍聯電41,088張、反手搶進00632R

台股27日開低續跌200.03點、收21,336.54點，總成交值增至3,116.4億元，三大法人轉賣超192.21億元...

外資變臉砍百億！台股續挫200點 三大法人賣超192億元

台股27日在電金航的龍頭股皆無作為，資產、安控多頭也熄火下，盤面倚靠特用化學、印刷電路板等具短線題材族群抗空，集中市場終...

可成外資股東認慘敗 但強調目的已達到「不是無聲的1%股權」

金屬機殼廠可成（2474）27日召開股東會，並全面改選董事，最終市場派提名的四席董事全數落選，且票數差距頗大。對此，可成...

再生晶圓未來看望 法人點名兩台廠有望受惠

日本再生晶圓大廠RS Technologies於13日公布第1季財報，再生晶圓及矽晶圓產量增加進而帶動銷售，亦維持再生晶...

台股下跌200點收21,336點 台積電下挫11元收965元

台股27日疲弱，早盤以21491.65點開出，終場收21336.54點，下跌200.03點，跌幅0.93%，成交量311...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。