證交所持續深化內線交易宣導 圓滿完成「防範內線交易宣導會」

臺灣證券交易所表示，「內線交易行為」長期以來被視為破壞資本市場公平性的重大違法行為，為建立公開透明、信任互動的交易環境，證交所已於2025年5月在台北、新竹、台中及高雄舉辦四場次的防範內線交易宣導會，邀請上市公司董事、公司治理主管及內部稽核主管，總計吸引近600人參加，整體反應熱烈，圓滿落幕。

證交所指出，內線交易行為涉及未公開重大資訊的濫用，不僅違反市場公平交易原則，亦可能對企業聲譽與股東權益造成嚴重損害。為協助企業防範此類風險，宣導課程特別規劃「內線交易法規解析」、「內線交易監理與實務常見疑義」、「內部控制與內線交易防範暨常見缺失」等三大主題，針對證券交易法相關規定進行詳盡說明，並結合實務常見案例，解釋違規可能產生的刑事責任與民事賠償風險。

證交所說，這次課程亦說明相關內部人在知悉影響股價的重要資訊後，於訊息尚未對外揭露或公開未逾18小時期間內，應避免操作相關股票或有價證券，以防誤觸法令。企業亦應建立健全的內部控制流程，落實資訊源頭管理，防範可能引發內線交易的不當行為。

證交所提醒，內線交易若發生，除可能面臨法律訴訟與賠償責任外，對企業形象與投資人信賴亦將造成重大衝擊，影響整體資本市場健全發展。透過這次課程，企業可更加清楚辨識高風險時點，主動防範違法行為發生，建立企業誠信經營基礎。

證交所強調，這次宣導活動不僅強調制度建置的重要性，更鼓勵從企業文化及日常管理落實資訊控管，強化治理透明度與自律精神，有效防範內線交易已不僅是法令要求，更是企業永續經營與公司治理評鑑之重要指標。該系列活動自2006年起已持續推行多年，參與人數逐年提升，反映市場對內線交易防範議題的高度重視，證交所未來將持續深化宣導，與市場參與者攜手強化法遵觀念，守護市場秩序。