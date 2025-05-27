快訊

比政院多近6倍！監院車輛數冠五院 立委助理：李俊俋濫用不意外

88會館案外案！警涉洩密給郭哲敏遭羈押禁見 南港分局開鍘先予停職

高雄殺人棄屍共犯躲花蓮 警獲報2小時內攻堅逮捕

證交所持續深化內線交易宣導 圓滿完成「防範內線交易宣導會」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，「內線交易行為」長期以來被視為破壞資本市場公平性的重大違法行為，為建立公開透明、信任互動的交易環境，證交所已於2025年5月在台北、新竹、台中及高雄舉辦四場次的防範內線交易宣導會，邀請上市公司董事、公司治理主管及內部稽核主管，總計吸引近600人參加，整體反應熱烈，圓滿落幕。

證交所指出，內線交易行為涉及未公開重大資訊的濫用，不僅違反市場公平交易原則，亦可能對企業聲譽與股東權益造成嚴重損害。為協助企業防範此類風險，宣導課程特別規劃「內線交易法規解析」、「內線交易監理與實務常見疑義」、「內部控制與內線交易防範暨常見缺失」等三大主題，針對證券交易法相關規定進行詳盡說明，並結合實務常見案例，解釋違規可能產生的刑事責任與民事賠償風險。

證交所說，這次課程亦說明相關內部人在知悉影響股價的重要資訊後，於訊息尚未對外揭露或公開未逾18小時期間內，應避免操作相關股票或有價證券，以防誤觸法令。企業亦應建立健全的內部控制流程，落實資訊源頭管理，防範可能引發內線交易的不當行為。

證交所提醒，內線交易若發生，除可能面臨法律訴訟與賠償責任外，對企業形象與投資人信賴亦將造成重大衝擊，影響整體資本市場健全發展。透過這次課程，企業可更加清楚辨識高風險時點，主動防範違法行為發生，建立企業誠信經營基礎。

證交所強調，這次宣導活動不僅強調制度建置的重要性，更鼓勵從企業文化及日常管理落實資訊控管，強化治理透明度與自律精神，有效防範內線交易已不僅是法令要求，更是企業永續經營與公司治理評鑑之重要指標。該系列活動自2006年起已持續推行多年，參與人數逐年提升，反映市場對內線交易防範議題的高度重視，證交所未來將持續深化宣導，與市場參與者攜手強化法遵觀念，守護市場秩序。

證交所 內線交易

延伸閱讀

LED廠李洲董座疑洩營收利多被控內線交易 檢調搜索約談12人

大江生醫收購和康涉內線交易 獨董李世明8人起訴

證交所首度結合COMPUTEX 台灣智慧科技島主題式業績展望會提升服務

證交所招手新創掛牌

相關新聞

彭金隆談限空令取消：後續隨時保持高度警戒 採取必要措施

金管會宣布取消限空令之後，台股連跌二天，外界關注金管會態度，金管會主委彭金隆指出，台灣資本已是全球前十大市場，希望儘早回...

台股續挫 外資砍聯電41,088張、反手搶進00632R

台股27日開低續跌200.03點、收21,336.54點，總成交值增至3,116.4億元，三大法人轉賣超192.21億元...

外資變臉砍百億！台股續挫200點 三大法人賣超192億元

台股27日在電金航的龍頭股皆無作為，資產、安控多頭也熄火下，盤面倚靠特用化學、印刷電路板等具短線題材族群抗空，集中市場終...

可成外資股東認慘敗 但強調目的已達到「不是無聲的1%股權」

金屬機殼廠可成（2474）27日召開股東會，並全面改選董事，最終市場派提名的四席董事全數落選，且票數差距頗大。對此，可成...

再生晶圓未來看望 法人點名兩台廠有望受惠

日本再生晶圓大廠RS Technologies於13日公布第1季財報，再生晶圓及矽晶圓產量增加進而帶動銷售，亦維持再生晶...

台股下跌200點收21,336點 台積電下挫11元收965元

台股27日疲弱，早盤以21491.65點開出，終場收21336.54點，下跌200.03點，跌幅0.93%，成交量311...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。