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證交所啟動「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」 推永續同行、地方共榮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所5月27日舉行「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」啟動儀式。（左起）環境部氣候變遷署副署長徐旭誠、農業部資源永續利用司司長莊老達、國家發展委員會副主委高仙桂、臺灣證券交易所暨臺灣碳權交易所董事長林修銘、金融監督管理委員會副主委陳彥良、臺灣證券交易所總經理李愛玲、英國標準協會(BSI)東北亞區董事總經理蒲樹盛（臺灣證券交易所/提供）
臺灣證券交易所5月27日舉行「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」啟動儀式。（左起）環境部氣候變遷署副署長徐旭誠、農業部資源永續利用司司長莊老達、國家發展委員會副主委高仙桂、臺灣證券交易所暨臺灣碳權交易所董事長林修銘、金融監督管理委員會副主委陳彥良、臺灣證券交易所總經理李愛玲、英國標準協會(BSI)東北亞區董事總經理蒲樹盛（臺灣證券交易所/提供）

臺灣證券交易所5月27日舉行台灣自然碳匯永續共生行動計畫啟動儀式，邀集國發會、金管會、環境部及農業部等部會共同蒞臨指導，響應國家淨零政策，攜手推動本土自然碳匯、生態保育與社區共生，正式宣示證交所引領企業邁向永續實踐的堅定行動力。

證交所董事長林修銘致詞時表示，為因應國際上對氣候變遷、自然環境及生物多樣性的重視，證交所推動台灣自然碳匯永續共生行動計畫，在宜蘭與雲林啟動森林與土壤碳匯專案，結合碳權開發、生態調查、社區參與及地方創生，期望為上市公司提供自然碳匯示範案例，落實企業永續責任。

國發會副主委高仙桂指出，該計畫為我國碳權制度發展的重要里程碑，不僅協助達成國家淨零減碳目標，更響應國發會發布的六大部門減碳旗艦計畫。高仙桂強調未來唯有公私協力、國際接軌與全民參與，並結合地方創生，才能實現國家永續轉型願景。金管會副主委陳彥良則表示，金融體系是綠色轉型的核心推動力，未來將藉「綠色轉型金融行動方案」，以「綠色」與「創新」等雙翼，推動引導企業打造具韌性的綠色品牌，共同邁向經濟、產業、國家的低碳永續未來。

就目前IFRS永續揭露準則的發展趨勢以觀，未來亦將強調永續、氣候及自然相關的財務揭露，其目的藉由資本市場的力量，實現企業、社群與環境共生共榮的永續價值，以扮演促進產業綠色轉型的關鍵角色；目前已有國際大廠採行相關措施，例如Microsoft、Meta及Google等，組成共生聯盟(Symbiosis Coalition)，共同承諾將於2030年前取得一定數量的移除類碳權(Carbon Removal)，以因應氣候變遷，其中自然碳匯占有重要地位。而我國上市公司多為國際供應鏈成員，在未來淨零永續的路上，此一發展趨勢值得產業重視；此外，該計畫預計攜手國際知名之英國標準協會(BSI)，進行專案確查證服務，擴大國內自然碳匯的查驗量能，以為國內碳市場注入全新減碳動能，開創以自然為本的淨零發展契機。

證交所表示，該計畫除增加自然碳匯外，並兼顧國際上氣候/社區/生物多樣性標準(TheClimate, Community and Biodiversity Standards, 簡稱CCB Standards)，且因應台灣私有林地普遍面臨林農高齡、管理人力不足等困境，推行生態維護與碳權交易等誘因機制，提升農民林地經營意願，實現生態系統平衡與經濟成長的雙重目標。此外，疏伐後的木材，將結合國產林業資源製作林產品，推動在地就業與產業轉型，實現自然資源永續利用與社區經濟發展。

該計畫由證交所攜手產學機構、在地社區及原住民團體，依據「自然相關財務揭露(TNFD)」精神，進行生態調查，強化自然風險意識；並與地方創生及當地產銷班合作，活化社區經濟與活力，透過公私協力夥伴關係，共同打造兼顧經濟與社會價值的永續循環模式。

證交所過去致力引導企業邁向永續，這次將以啟動「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」作為起點，親自投入永續行動，透過跨部會整合與社會參與，深化地方政府、農林業系統及企業部門的合作，展現證交所對永續價值的信念與具體承諾。同時，也誠摯邀請更多企業加入以自然為本的永續行列，攜手打造屬於臺灣的自然解方，讓永續從森林出發，讓綠色從土地扎根，共創氣候行動、綠色轉型與生態永續三者共榮的淨零未來。

臺灣證券交易所「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」計畫大綱（臺灣證券交易所/提供）
臺灣證券交易所「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」計畫大綱（臺灣證券交易所/提供）

證交所 生態保育 國發會

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