快訊

好大的官威！不承認就關起來 高雄警逼洗車工「認罪」性侵女學生

輝達落腳北士科 新光人壽回函三大重點曝光…北市府證實今已收到

又現高齡駕駛暴衝案 74歲翁倒車猛撞數輛車…「10年前酒駕」 駕照早註銷

台股續挫 外資砍聯電41,088張、反手搶進00632R

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
外資賣超前10名 資料來源：證交所
外資賣超前10名 資料來源：證交所

台股27日開低續跌200.03點、收21,336.54點，總成交值增至3,116.4億元，三大法人轉賣超192.21億元，其中外資反手調節102.71億元。

統計外資買賣超個股發現，賣超聯電（2303）達41,088張最多，國泰金（2882）、中信金（2891）分列二、三名，台積電（2330）也轉賣超795張。而買超個股中，元大台灣50反1（00632R）擴大搶進92,636張，連兩日已買超達155,582張，

台股近日面臨新台幣再現「2」字頭，川普關稅煙硝再起，以及端午連假將屆等多重變數，大盤指數連兩日合計下跌315.7點，回防21,300關，台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）等大型電子權值股紛紛陷入狹幅震盪，盤面倚靠題材點火族群輪動。

27日市場資金大舉轉向特用化學與PCB族群，日商三菱瓦斯化學傳出對客戶發出材料交期延長通知，引發BT價格看漲連想，可望推升AI高階ABF載板廠營運，南電（8046）率先亮紅燈，帶領PCB族群強勢攻高，台玻（1802）同步爆量漲停，欣興（3037）、富喬（1815）亦強勁收紅；此外，日系化工巨頭傳出供應中斷的消息，激勵日勝化（1735）、永光（1711）、中華化（1727）、三晃（1721）等紛紛衝上漲停。

統計三大法人27日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超102.71億元，投信買超37.02億元；自營商賣超（合計）126.52億元，其中自營商（自行買賣）賣超60.49億元、自營商（避險）賣超66.03億元。其中，外資再度由買轉賣，投信連7日買超，自營商連4日賣超。

法人指出，台股離上檔壓力區越來越遠，不排除回測月、季線，加上近期貿易戰消息開始浮上檯面，應持續關注川普動態以及輝達（NVIDIA）財報表現。

外資買超前10名 資料來源：證交所
外資買超前10名 資料來源：證交所

自營商 外資

延伸閱讀

不怕川普搗亂！7檔26日逆勢收高台股ETF 這檔新兵最勇

輝達財報+川普談判+端午變盤？網憂台股「轉折點」本周登場

台股反彈誰最會漲？00905一個月飆17.4％ 逆襲老牌0050、006208市值型ETF

關稅攪局、匯率急升 台股開盤再走疲 台積電見968元

相關新聞

瑞銀示警：若關稅戰升級恐引爆台股賣壓 匯率波動對晶圓代工衝擊大

瑞銀環球資產管理（UBS Global Asset Management）警告，如果貿易緊張局勢惡化，台股可能面臨拋售壓...

台股下跌200點收21,336點 台積電下挫11元收965元

台股27日疲弱，早盤以21491.65點開出，終場收21336.54點，下跌200.03點，跌幅0.93%，成交量311...

台股續挫 外資砍聯電41,088張、反手搶進00632R

台股27日開低續跌200.03點、收21,336.54點，總成交值增至3,116.4億元，三大法人轉賣超192.21億元...

外資變臉砍百億！台股續挫200點 三大法人賣超192億元

台股27日在電金航的龍頭股皆無作為，資產、安控多頭也熄火下，盤面倚靠特用化學、印刷電路板等具短線題材族群抗空，集中市場終...

關稅攪局、匯率急升 台股開盤再走疲 台積電見968元

限空令退場第二天，台股加權指數以21491.65點開出，較昨日收盤21536.67點，下跌45.02點開出，早盤一度翻紅...

台股開盤下跌44點 台積電開低5元

台股27日開盤指數下跌44.92點，開盤指數為21,491.65點。台積電（2330）開盤價971元，下跌5元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。