台股續挫 外資砍聯電41,088張、反手搶進00632R

台股27日開低續跌200.03點、收21,336.54點，總成交值增至3,116.4億元，三大法人轉賣超192.21億元，其中外資反手調節102.71億元。

統計外資買賣超個股發現，賣超聯電（2303）達41,088張最多，國泰金（2882）、中信金（2891）分列二、三名，台積電（2330）也轉賣超795張。而買超個股中，元大台灣50反1（00632R）擴大搶進92,636張，連兩日已買超達155,582張，

台股近日面臨新台幣再現「2」字頭，川普關稅煙硝再起，以及端午連假將屆等多重變數，大盤指數連兩日合計下跌315.7點，回防21,300關，台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）等大型電子權值股紛紛陷入狹幅震盪，盤面倚靠題材點火族群輪動。

27日市場資金大舉轉向特用化學與PCB族群，日商三菱瓦斯化學傳出對客戶發出材料交期延長通知，引發BT價格看漲連想，可望推升AI高階ABF載板廠營運，南電（8046）率先亮紅燈，帶領PCB族群強勢攻高，台玻（1802）同步爆量漲停，欣興（3037）、富喬（1815）亦強勁收紅；此外，日系化工巨頭傳出供應中斷的消息，激勵日勝化（1735）、永光（1711）、中華化（1727）、三晃（1721）等紛紛衝上漲停。

統計三大法人27日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超102.71億元，投信買超37.02億元；自營商賣超（合計）126.52億元，其中自營商（自行買賣）賣超60.49億元、自營商（避險）賣超66.03億元。其中，外資再度由買轉賣，投信連7日買超，自營商連4日賣超。