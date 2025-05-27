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意騰6/13掛牌上市 競拍底價每股297.3元

中央社／ 新竹27日電

AI聲學處理廠意騰-KY預計6月13日掛牌上市，將於5月28日至6月2日辦理競價拍賣，競拍底價每股297.3元，於6月4日開標。

意騰-KY於競價拍賣後，將於6月3日至6月5日辦理公開申購，於6月9日抽籤。

意騰-KY成立於2016年5月，以消費性電子應用市場為主，包括耳機、遊戲機、手機、平板電腦、相機及電競電腦周邊等。此外，還切入對講機、監視器等工業控制以及車用領域。

意騰-KY與聯發科合作為車用、智慧家庭及智慧零售市場打造AI語音解決方案，提升汽車及智慧設備互動體驗。

展望未來，意騰-KY指出，隨著終端裝置運算力提升，與使用者對互動自然度暨音質要求提高，AI語音技術加速擴展至手機、車載系統、穿戴裝置與智慧家電等應用，在特殊應用晶片與智慧財產授權驅動下，營收與獲利可望同步成長。意騰-KY今年累計前4月營收4.48億元，年增154.43%。

營收 AI

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