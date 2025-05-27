外資變臉砍百億！台股續挫200點 三大法人賣超192億元

台股27日在電金航的龍頭股皆無作為，資產、安控多頭也熄火下，盤面倚靠特用化學、印刷電路板等具短線題材族群抗空，集中市場終場下跌200.03點，跌幅0.93%，收21,336.54點，但成交值在美股休市中仍增至3,116.4億元，三大法人轉賣超192.21億元。

統計三大法人27日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超102.71億元，投信買超37.02億元；自營商賣超（合計）126.52億元，其中自營商（自行買賣）賣超60.49億元、自營商（避險）賣超66.03億元。其中，外資再度由買轉賣，投信連7日買超，自營商連4日賣超。

觀察27日集中市場收漲停個股共8檔，化工股受惠日化工巨頭傳斷供PSPI消息激勵，就占了5位。其中，日勝化（1735）漲10%、收18.15元，成交量292張；永光（1711）漲9.97%、收20.4元，成交量5,320張；中華化（1727）漲9.94%、收27.1元，成交量1,002張；三晃（1721）漲9.92%、收13.85元，成交量2,184張；豐達科（3004）漲9.9%、收161元，成交量10,665張；元禎（1725）漲9.87%、收33.4元，成交量536張；台玻（1802）漲9.82%、收15.65元，成交量29,068張；南電（8046）漲9.57%、收114.5元，成交量9,156張。

以成交值觀察，27日成交值前10大個股，電子占7檔、金融2檔、航運1檔，股價表現漲跌參半，成交量有3檔超過10萬大張。其中，台積電（2330）成交值254.4億元，股價跌1.13%、收965元，成交量26,325張；萬海航運（2615）成交值129.79億元，股價漲0.85%、收118元，成交量109,838張；國泰金（2882）成交值89.15億元，股價跌1.27%、收62.2元，成交量140,937張；精成科（6191）成交值86.32億元，股價漲6.49%、收95.1元，成交量91,585張；聯發科（2454）成交值82.31億元，股價持平、收1,280元，成交量6,421張；欣興（3037）成交值74.6億元，股價漲6.25%、收110.5元，成交量67,956張；中信金（2891）成交值69.07億元，股價跌1.33%、收40.8元，成交量167,811張；神達（3706）成交值56.03億元，股價跌3.02%、收61元，成交量89,358張；世芯-KY（3661）成交值55.95億元，股價漲0.18%、收2,860元，成交量1,946張；緯穎（6669）成交值53.57億元，股價跌1.9%、收2,325元，成交量2,277張。