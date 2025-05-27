台股下跌200點收21,336點 台積電下挫11元收965元

台股27日疲弱，早盤以21491.65點開出，終場收21336.54點，下跌200.03點，跌幅0.93%，成交量3116.4億元。櫃買則收226.26點，下跌1.41點，台積電（2330）收965元，下跌11元。

盤面上以類股來看，以等造紙、油電燃氣、電器電纜、光電、水泥、塑膠、營建表現較為弱勢，另外則以玻陶、電子通路、食品等較為抗跌。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，國泰金（2882）、中信金（2891）、神達（3706）、緯穎（6669）、陽明（2609）、聯電（2303）、鴻海（2317）、中租-KY（5871）、彬台（3379）、華碩（2357）、緯創（3231）、台光電（2383）、可成（2474）、新盛力（4931）、穎崴（6515）、上詮（3363）等。

而量大抗跌的則有，精成科（6191）、欣興（3037）、世芯-KY（3661）、富喬（1815）、聯茂（6213）、AES-KY（6781）、金像電（2368）、新應材（4749）、廣達（2382）、華城（1519）、奇鋐（3017）、統一（1216）等。

統一投顧表示，本週市場樂觀期待輝達財報及展望，然川普關稅政策持續干擾，市場對不確定性引發投資情緒驟變。台幣升升不息將影響出口商5月營收及Q2財報，目前外資期貨淨空單高水位，且端午節假期將至，預期台股指數區間震盪類股快速輪動，量能將呈現清淡。操作上建議低接不追高。選股仍以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、航運族群、資產營建、成衣製鞋、重電及能源等。