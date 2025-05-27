日化工巨頭產能告急！特化與載板股剽悍攻高 永光、南電飆漲停

日本化工巨頭旭化成因產能不足，將對部分客戶停止供應先進封裝關鍵材料感光型聚醯亞胺（PSPI），引發產業供應鏈緊張疑慮。同時，三菱瓦斯化學也傳出低熱膨脹係數玻纖布原料短缺，導致BT載板交期拉長。此兩大關鍵原料瓶頸，推動台灣特用化學廠及載板大廠股價剽悍攻高。

近期市場傳出日本化工巨頭旭化成（Asahi KASEI）因產能不足，將對部分客戶停止供應感光型聚醯亞胺（PSPI），引發先進封裝關鍵耗材斷鏈疑慮。同時，另一日商三菱瓦斯化學（Mitsubishi Gas Chemical, MGC）也傳出其低熱膨脹係數（Low CTE）玻纖布供應吃緊，導致BT載板材料交期拉長，進一步加劇供應鏈壓力。

業界指出，擁有CoWoS關鍵材料布局優勢的台灣特用化學廠如永光（1711）、長興（1717）、三福化（4755）等，有望藉由此次斷供風暴迎來轉單商機。早盤永光強勢跳空漲停鎖死在20.4元，並成功封閉4月初的缺口，盤中買單高掛逾1.5萬張，帶動長興、三福化也一度觸及漲停，但因賣壓增強，漲幅收斂，雙雙留下上影線。

永光近年積極拓展電子化學品領域，產品涵蓋正負型光阻、顯影液、研磨液、保護層及側邊保護膠等，廣泛應用於半導體晶片、LCD、LED及觸控面板產業，具備完整供應鏈競爭力。

另一方面，MGC因上游Low CTE玻纖布原料短缺，訂單需求激增，影響BT材料交期，帶動IC載板三雄南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）爆量大漲。南電以8,000張成交量攻上漲停鎖死114.5元，強勢突破季線；欣興成交量逾5.5萬張，股價大漲逾6.5%，創下2個月波段新高；景碩成交量突破2萬張，股價漲逾2%，同步站上季線。玻纖布供應商台玻（1802）、富喬（1815）也因轉單題材吸引資金關注，量價同步強勁，台玻強鎖漲停15.65元，富喬噴出近14萬張大量拿下人氣王寶座。