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證交所臺灣智慧科技島主題式業績展望會 獲熱烈回響

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所日前舉辦「臺灣智慧科技島主題式業績展望會─COMPUTEX 群雄競起 證交所精選25」，吸引國內外共277家機構法人報名參與，每場次線上即時觀看人數逾4,000人，實體與線上累積參與人次突破10萬。

證交所董事長林修銘表示，本次活動成功搭建資本市場與產業對話平台，未來將持續深化與國際資本的連結，全面提升臺灣資本市場的國際能見度與競爭力，為我國產業拓展全球版圖開創嶄新契機。

「臺灣智慧科技島主題式業績展望會─COMPUTEX 群雄競起 證交所精選25」，共邀請鴻海（2317）等25家具代表性上市櫃公司參與，聚焦「臺灣智慧科技島」、「智慧運算與機器人」、「次世代科技」與「永續願景」四大主題，展現資本市場與科技產業深度融合的實力。

針對當前國際經貿環境變化，與會企業普遍展現正向應對態度，面對關稅與匯率波動等挑戰，已具備完整應對策略，包括供應鏈調整、財務結構優化、市場多元布局及使用金融工具避險等，以提升企業韌性與國際競爭力來迎戰全球市場變局。

鴻海 資本市場 證交所

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