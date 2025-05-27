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資產股兩樣情為哪樁？台火一度漲停強攻 士林三寶重挫

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

資產概念股27日走勢明顯分歧，多空激烈對峙。多方由台火（9902）強勢領軍，受惠新台幣升值激勵，早盤一度亮燈漲停至23.65元，帶動欣欣（2901）、南紡（1440）、農林（2913）、遠東新（1402）等資產股跟漲，整體抗跌氣勢強勁；反觀空方則因輝達（NVIDIA）台灣總部設址卡關利空衝擊，「士林三寶」士紙（1903）、新紡（1419）、士電（1503）重挫回落，成為盤面拖油瓶。

輝達（NVIDIA）擬落腳台北士林北投科技園區（北士科）設立台灣總部，卻傳出關鍵地段T17、T18地上權用地涉入合約僵局。據悉，該兩筆地上權目前由新光人壽持有，與台北市政府之間的原合約若要解約，依法必須重新招標，不得直接轉讓給輝達或第三人。

消息指出，新壽傾向與市府解約、退回38億元權利金，讓輝達直接承接地上權並完成後續都市計畫變更與興建事宜。但台北市地政局強調，此舉不符土地徵收條例規定，即便雙方有意協調，也必須依法處理，無法「指定轉讓」。

市府官員透露，目前新壽尚未正式洽談，市府亦未接獲任何進度通報，並強調不會介入新壽與輝達的商業協商，但一旦涉及地上權契約調整，就是政府與新壽之間的法定關係。

利空壓力襲來，「士林三寶」短線漲多回檔明顯。士紙盤中大跌逾8%，失守5日線；新紡拉回逾半根停板，最低觸及75元；士電跌幅約1.3%，跌幅相對輕微，仍失守5日線，連帶中福（1435）、新纖（1409）、中石化（1314）、台肥（1722）等資產族群個股也同步回檔，賣壓沉重。

而另一方面，台幣升破30元關卡，早盤開盤兌美元報29.920元，升值1.5分，至10:30進一步升至29.847元，升值8.8分。匯率升勢延續，激勵資產族群買盤動能再起，台火漲停成為盤面焦點，欣欣漲近5%，南紡、農林、遠東新等資產題材股亦逆勢上攻，抗跌表現明顯優於大盤。

輝達 地上權

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