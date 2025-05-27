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證交所宣布啟動「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

臺灣證券交易所27日舉行「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」啟動儀式，透過跨部會合作，響應國家淨零政策，攜手推動本土自然碳匯、生態保育與社區共生，推動有在地特色的自然碳匯發展。

證交所董事長林修銘表示，作為資本市場的重要平台，證交所持續配合主管機關落實企業永續政策，引導上市公司強化永續作為，有鑑於近年國際上對氣候變遷、自然環境及生物多樣性的重視，發展出相當多的自律規範及國際倡議，而上市公司身為國際供應鏈之一環，也十分重視自然碳匯，因此證交所規劃本次「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」。

此計畫初期由宜蘭及雲林等案場開始，遵循環境部發布的森林及土壤等相關自然碳匯減量方法學，於增加自願減量額度的同時，對案場進行生態調查及物種復育措施。且於專案執行過程重視社區參與及生物多樣性，並配合國發會的淨零12項關鍵戰略，推動國產材運用及地方創生活動，希望藉此提供上市公司相關自然碳匯示範案例，以落實國家政策。

證交所表示，本計畫除增加自然碳匯外，並兼顧國際上氣候、社區、生物多樣性標準（The Climate, Community and Biodiversity Standards, 簡稱 CCB Standards），且因應臺灣私有林地普遍面臨林農高齡、管理人力不足等困境，推行生態維護與碳權交易等誘因機制，提升農民林地經營意願，實現生態系統平衡與經濟成長的雙重目標。

此外，疏伐後的木材，將結合國產林業資源製作林產品，推動在地就業與產業轉型，實現自然資源永續利用與社區經濟發展。此計畫由證交所攜手產學機構、在地社區及原住民團體，依據「自然相關財務揭露」精神，進行生態調查，強化自然風險意識；並與地方創生及當地產銷班合作，活化社區經濟與活力，透過公私協力夥伴關係，共同打造兼顧經濟與社會價值的永續循環模式。

證交所 生態保育 上市公司

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