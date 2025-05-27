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瑞銀示警：若關稅戰升級恐引爆台股賣壓 匯率波動對晶圓代工衝擊大

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
若貿易緊張局勢惡化，台股可能面臨拋售壓力。歐新社
若貿易緊張局勢惡化，台股可能面臨拋售壓力。歐新社

瑞銀環球資產管理（UBS Global Asset Management）警告，如果貿易緊張局勢惡化，台股可能面臨拋售壓力。

瑞銀台灣區研究主管Randy Abrams周一在香港簡報會上表示：「若關稅政策反覆或進一步升級，投資人可能認為台股估值偏高，這將構成另一個賣出的理由。」

白宮近期釋出放寬關稅的訊號，不僅給予中國大陸企業90天的關稅緩衝期，也把對歐盟商品起徵關稅的期限延至7月9日。

Abrams分析，近期匯率波動對台灣企業的影響不一：晶圓代工業者可能受到較大的衝擊，因其美元營收占比高於成本占比，美元走弱將壓縮毛利率；而無廠半導體公司及設計代工業者則因「營收與成本皆以美元計價，形成自然避險，毛利率相對持穩」。

台股 半導體

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