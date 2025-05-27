關稅攪局、匯率急升 台股開盤再走疲 台積電見968元

限空令退場第二天，台股加權指數以21491.65點開出，較昨日收盤21536.67點，下跌45.02點開出，早盤一度翻紅後，反轉下跌至21485.16點，盤中持續震盪；櫃買指數以227.82點開出，權值股台積電開971元，較昨日收盤跌5元，早盤最低跌至968元，鴻海則開紅153.5元。

昨日台股受到國際關稅政策因素，以及台幣匯率再次急升，整理走勢放緩，收盤終場下跌115.67點，收21536點，成交量萎縮至3032億元，呈價跌量縮格局。

隨著間即將進入第二季底，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，台股第一季繳出優於預期的財務表現，惟對等關稅課徵打亂第二季訂單節奏，加上貨幣升值的影響性，下半年台股盈餘展望很可能呈現下修。

針對台股近期走勢，杜欣霈表示，隨著這波反彈接近壓力區，上檔半年線、年線壓力在即，成交金額若能站上3200億元以上，將有利於指數挑戰壓力區，否則仍有拉回整理的壓力。