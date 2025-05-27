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曾獲傑出校友…24歲台大菁英淪「暗網毒梟」 海撈30億檢調搜扣2億資產　

台股開盤下跌44點 台積電開低5元

美歐關稅戰按暫停鍵 只是延後引爆？好消息的背後藏「3死結」

台股開盤下跌44點 台積電開低5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

台股27日開盤指數下跌44.92點，開盤指數為21,491.65點。台積電（2330）開盤價971元，下跌5元。

群益投顧表示，周一（26日）盤面連結到AI題材的族群包括機器人、BBU概念的個別股為盤面強勢區塊；但即便同一BBU概念，族群個別股呈現強弱分歧態勢，折射出市場對股市環境多空看法分歧下，短線氛圍續膠著態勢。可留意進入非核家園，理論上受惠的綠能、電力等相關族群個股反相對趨弱，反應大環境政府政策施展面臨更多包袱挑戰外，也折射股市環境多空交錯、主流相對失焦態勢。不占指數空間的題材股可擇強守技術面在短線應對。

操作題材─

1.機器人前景獲關注─輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在3月GTC主題演講尾聲，讓人型機器人Blue登台與他互動引關注。黃仁勳5月下旬在台北國際電腦展期間，進一步拋出「機器人將成為未來經濟核心」論點；台積電4月24日在北美技術論壇，首度揭露人形機器人願景。

2.資產股強勢輪動─雖然士紙（1903）、士電（1503）明顯震盪回弱，但強勢股台火（9902）、新紡（1419）仍大漲，低基期遠東新（1402）、聯上發（2537）等明顯走強，整體概念股仍呈強勢輪動態勢。股市氛圍多空交錯，資產概念股受惠川普推「大又美」減稅、聯準會重新印鈔，台幣強勢與通膨風險加劇等推波助瀾的題材挹注。

美股周一（26日）是2025年的陣亡將士紀念日（Memorial Day），美國股市、債市都休市。

三大法人周一集中市場合計買超39.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超132.6億元，投信買超25.3億元，自營商（自行買賣）賣超51.7億元，自營商（避險）賣超66.5億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加182口至1,634口，其中，外資淨空單增加1,640口至41,757口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加363口至4,579口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,200點，周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落在20,600點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.98下降至0.93。VIX指數上升1.01至25.86。外資台指期買權淨金額-0.37億元 ; 賣權淨金額-0.77億元。整體選擇權籌碼面偏空。

機器人 外資

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