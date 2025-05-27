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美股休市 投顧：台股端午前區間震盪、量能清淡

中央社／ 台北27日電

美股26日因陣亡將士紀念日而休市一天，歐股因美國總統川普同意對歐盟緩徵50%關稅而收高。投顧表示，目前外資期貨淨空單處於高水位，且端午節假期將至，預期台股指數將區間震盪、類股快速輪動，量能將呈現清淡。

歐股巴黎CAC 40指數26日揚升93.73點或1.21%，收7828.13點；法蘭克福DAX指數勁揚398.07點或1.68%，收24027.65點；倫敦股市適逢銀行假日而休市一天。

台股26日開低震盪，權值股疲軟，人工智慧（AI）概念股撐盤，加權指數終場下跌115.67點，收在21536.57點，跌破21600點，跌幅0.53%，成交金額新台幣2952.27億元。自營商賣超118.29億元，投信買超27.93億元，外資及陸資買超131.39億元，三大法人合計買超41.03億元。

產業訊息方面，半導體材料通路商崇越科技董事長潘重良表示，半導體成熟製程的晶圓庫存慢慢回到健康水位，看好今年半導體業景氣審慎樂觀，期待今年營運成長。

半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭表示，2025年地緣政治局勢沒有改變，庫存去化持續進行，市場存在許多不確定性，多了關稅及匯率波動；不過存貨狀況持續改善，環球晶營運應可繳出比2024年好的成績單。

晶圓廠 半導體

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