永豐金證券大戶投APP獨創籌碼分析 市場獨家免費即時追蹤主力下單平台

永豐金證券旗下選股平台「大戶投APP」新增「籌碼分析」功能，並宣布全面於5月更新上線！全新提供獨創即時追蹤主力動態免費服務，投資人只需更新APP，即日起可第一時間享受追蹤大戶籌碼動態的功能，體驗金融科技創新。

永豐金證券指出，此次推出的「籌碼分析」功能，運用了金融資料庫系統架構分析技術，高效整合全市場即時報價與盤後歷史數據，例如上市櫃股票的最新撮合資訊，開發出這套於盤中即時追蹤大戶、主力動態的功能，充分展現內部系統平台開發團隊的技術實力。「大戶投APP」憑多元功能穩居國內券商下單平台領先優勢，最新統計於安卓和蘋果APP雙平台，皆拿下4.7分近滿分的使用評價。

全新籌碼分析功能提供四大直觀且實用的圖表：「大戶/散戶買賣力」、「即時/近月資金流向」、「資金分布」及「分點券商」，解決過往投資人難以掌握的大戶動態。只要更新完畢APP，在「大戶投APP」選擇要觀察的個股，就能於使用介面上看到圖表。此時，觀察每分鐘的大戶買賣超張數與均值，個股每日買賣超前15大券商分公司的名稱與交易均價，搭配「資金分布」的成交金額大小單占比，能協助短線進出、重視籌碼分析的投資人掌握主要資金流向與籌碼動態。此外，投資人善用「分點券商」功能，有助率先了解主力動向。

這次籌碼分析功能的推出，充分展現永豐金證券內部系統平台開發團隊的技術實力。透過先進的金融資料庫系統架構，團隊成功整合所有上市櫃股票的即時數據，最終呈現出直觀且實用的籌碼分析功能，協助投資人快速掌握市場主力動向。

永豐金證券表示，致力提供更優質的數位金融服務與客戶服務，持續優化大戶投APP，提供更流暢、簡單、個人化的數位金融體驗，為打造更完善的投資生態圈奠定基石。永豐金證券也提醒籌碼分析僅為輔助工具，不代表股價未來走勢，投資決策宜審慎評估。