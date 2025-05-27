台幣走升、川普揚言對蘋果課稅效應 大戶賣壓出籠 台股價跌量縮

新台幣持續走升，加上美國總統川普要求蘋果把iPhone生產移回美國，否則對iPhone課徵25%關稅效應，台股昨（26）日市場氛圍偏空，主力群大舉調節賣壓衝擊下，指數開低收低，終場下跌115點、收21,536點，成交量萎縮至3,032億元，呈現「價跌量縮」格局。

台股昨日早盤開低74點，盤中指數雖一度翻紅，但在市場高知名度的虎尾幫、以隔日沖為主的大戶聚集地國票敦北與凱基松山、多位市場大戶聚集的元大總公司等大戶賣壓大舉出籠下，多頭信心潰散，終場指數失守5日均線。

盤面上，台積電（2330）、鴻海、聯發科等權值股壓盤，蘋果供應鏈、太陽能、第三代半導體、重電能源等族群表現弱勢，AI股則漲跌互見。機器人、BBU、資產股、安控等族群表現強勢。

千金股族群則漲跌互見，穎崴、AES-KY亮燈漲停，分別收1,065元及1,020元，使得千金股檔數由14檔增加至16檔；世芯-KY、聯發科、弘塑、印能科技、創意等表現較弱，跌幅均逾2%。

籌碼面來看，三大法人買超39.6億元。其中外資買超132.6億元，由賣轉買；外資期貨淨空單增加1,640口、攀升至41,757口，期現貨並未同步偏多操作。

投信買超25.3億元，連六買，累計買超193.3億元；自營商賣超118.2億元，連三賣，累計賣超232.1億元。八大公股行庫則買超11.9億元，連三買，累計買超59.8億元；五大壽險也買超2.1億元。

綜合華南投顧董事長呂仁傑、台新投顧副總經理黃文清等市場名師的看法，美元貶值造成出口產業壓力大，川普關稅不確定性影響投資人信心，加上技術面來看，目前指數雖已收復「川普缺口」，但上有半年線、年線的壓力，且目前籌碼面量縮，因此可能需要用時間換取空間，短線震盪機率較高。

呂仁傑指出，川普2026年要面對期中選舉，有機會釋出減稅利多，關稅談判偏恐嚇手段，也不會真的想讓股市走弱。中長期來看，台股仍偏多，畢竟關稅取得緩衝下，近期航運又開始拉貨，而投資人相對保守，股市的風險就不大。



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