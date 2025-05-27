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涉京華城土地弊案 中石化董座陳瑞隆200萬元交保 朱雲鵬也捲入

瑞銀亞洲投資論壇看美國製造 手機、筆電難實現

經濟日報／ 記者張瀞文崔馨方／台北報導

第28屆瑞銀亞洲投資論壇（AIC）昨（26）日在香港舉行，聚焦川普「美國製造」議題。瑞銀研究主管指出，手機及筆電生產線難以移轉到美國，主因美國勞動成本高，供應鏈仍不完整，且自動化程度仍然有限。台灣仍穩居全球半導體製造中心寶座，但要注意新台幣升值的衝擊。

昨日先登場的是科技產業記者會。瑞銀東協研究主管兼亞太區科技研究主管高多斯（Nicolas Gaudois）指出，研究顯示，以iPhone 16為例，91%的晶片來自於美國以外的國家，如台灣、南韓及日本等。

高多斯說，美國若對晶片加徵25%關稅，每支iPhone成本可能增加128美元，將抑制全球需求。因此，瑞銀已將今年全球智慧手機市場成長率下修至1%，明年預計持平。

高多斯指出，在可預見的未來，台灣仍穩居全球半導體製造中心龍頭寶座，其次是南韓，第三是中國大陸，但大陸的先進製程發展受限。關稅不確定性將造成短期需求波動，市場也出現明顯差異。

瑞銀台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）指出，在手機方面，美國製造的工資成本約為中國大陸及東南亞的五、六倍，但手機生產自動化程度有限，仍需大量技術勞工進行高精密度組裝及檢查，因此iPhone製造仍需依賴中國大陸。

美國 瑞銀

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