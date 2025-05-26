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涉京華城土地弊案 中石化董座陳瑞隆200萬元交保 朱雲鵬也捲入

就市論勢／AI伺服器、食品、觀光 有戲

經濟日報／ 聯邦投信台股研究團隊

盤勢分析

台灣受惠美國對等關稅轉單與提前拉貨效應，上市公司4月營收年成長15%，值得注意的是，新台幣5月初連續大幅升值，對於企業產生營運壓力，將陸續反映在5月營收與第2季的財報上，加上美國總統川普持續威脅蘋果等美國企業，若產品不在美國生產，將需繳納至少25%的關稅，對於下半年傳統消費電子消費旺季恐造成影響，而上半年提前拉貨、需要去化庫存下，有旺季不旺的疑慮。

台股自4月低點已累積約25%反彈幅度，但融資金額從3月的3,200億元急速下降至2,000億元後，仍未回到之前水準，反映投資人態度仍謹慎。由於國內外股市逐步回穩，金管會也解除限空令，國內股市將回歸市場機制運作，有助於市場活絡，重新吸引資金進場。

投資建議

台股昨（26）日呈現盤整走勢，終場加權指數下跌115點、收21,536點，目前位於月線上與半年線、年線反壓下的盤整區間，惟整體成交量僅約3,032億元，市場追價意願仍相對較低。

短期內籌碼仍相對乾淨，但基本面受關稅與台幣升值影響將顯現，加上此波自低點反彈以來漲幅已大，在震盪盤整格局下，看好季報良好與營收成長力道強的標的，如AI伺服器供應鏈等類股，受惠台幣升值的食品與觀光類股等，建議順勢操作。

美國 營收 新台幣

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