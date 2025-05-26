外資5月來買超2515億元！電子股唯一擠進前十 金融股高達9檔

台股從4月間的低點反彈超過4,000點，5月以來上漲1,301點，漲幅6.43%，外資5月來則是買超2,515.82億元，統計外資買賣超個股發現，5月來外資最受金融股，買超前十大個股中，高達9檔是金融股，唯一的電子股則是權王台積電（2330）。

統計外資5月來買超前十大個股依序是中信金（2891）、凱基金、永豐金（2890）、新光金（2888）、玉山金（2884）、彰銀（2801）、臺企銀（2834）、第一金（2892）、台積電、台新金（2887）等；金融股占外資5月來買超前十名中的9檔， 買超中信金達45萬1,187張， 居買超冠軍， 其次是買超凱基金23萬3,235張， 買超第三名的是永豐金， 獲外資買超17萬9,229張。

台積電是外資5月買超前十名中唯一的電子股，外資買超10萬5,646張；台積電由4月9日低點780元反彈，5月15日曾觸 1,000元， 可惜未站上， 26日收976元，統計5月來上漲68元， 漲幅7.49%。

若以外資買超前11名至20名來看， 依序是買超聯電（2303）、國泰金（2882）、兆豐金（2886）、遠東新（1402）、長榮（2603）、廣達（2382）、友達（2409）、緯創（3231）、鴻海（2317）、大同（2371）等；金融股有2檔， 電子股則有5檔， 傳產股有3檔。

外資5月來賣超前十大個股則依序是群創（3481）、仁寶（2324）、長榮航（2618）、亞泥（1102）、富邦金（2881）、神達（3706）、金寶（2312）、台灣大（3045）、和碩（4938）、裕民（2606）等；外資賣超群創達24萬9,393張。