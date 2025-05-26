中華電小金雞「中華資安」 每股配近9.4元現金股利

中華電信（2412）小金雞中華資安國際（7765）26日舉辦股東會通過每股配發9.39096092現金股利，並通過初次上市前公開承銷辦理現增增資，原股東放棄優先認股權，將展開轉上市程序。

中華資安自中華電信內部成立以來，營收、獲利屢創新高，去年主要產品上網資安服務、資安專業服務及資安產品均持續成長，大賺一個股本，每股稅後純益10.47元，股東會通過每股配發9.39096092元現金股利。

中華資安去年登錄興櫃，產業類別為數位雲端類股，因應申請轉上市計畫，股東會也通過初次上市（櫃）前公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理，並請原股東全數放棄現金增資優先認股之權利。

展望未來，中華資安引用工研院IEK預估2025年台灣資安市場產值將成長11.3%，主要成長動能來自於法規政策驅動、駭客攻擊事件有增無減以及企業上雲需求增加，推升政府機關及民間企業需求。

中華資安表示，將持續投入研發擴大自有產品，並搭配擴大銷售力道，並推出國際版本，推廣至海外市場，看好今年可望延續過去成長力道，再創營運高峰。