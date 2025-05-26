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輝達財報即將公布 這幾家供應鏈最看好

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

輝達（Nvidia）將於29日公告首季財報，預期營收年增七成，符合市場預估數字，雖受認列H20減損影響，法人預期將於下半年將優於上半年，並且在本季ODM在Blackwell稼動率大幅拉升，鴻海（2317）、技嘉（2376）、廣達（2382）、緯穎（6669）、嘉澤（3533）等台廠有望受惠。

法人指出，輝達本季將認列55億美元H20的減損影響，估毛利率將下滑至60%。展望第2季預期整體營收可望年增五成，且基於GB200出貨轉趨順暢，且下半年在6000D將挹注，預期上季減損影響乃一次性影響，第2季獲利將恢復逐季成長態勢。

不過法人指出，2025年Computex在AI伺服器展出並無驚喜，各廠商GB300展出Cordelia版本，但今年GB300將改回使用Bianca模組，預期GB300最快將於第3季試產，ODM將於第4季出貨並認列營收，改回Bianca模組將可望使GB200至GB300的產品銜接將更為順暢。

法人指出，川普取消先前管控限制，並帶領科技巨頭至中東拿下約6,000億美元AI訂單，包含StargateUAE及中東新創公司Humain等，顯示美國政府後續在AI晶片將非屬區域性限制，而將採與個別國家進行談判並開放策略，此次中東訂單對於NVIDIA及AMD，以GPU為主的公司最為正向。

此外，Stargate及Apple於美國投資四年五千億美元的大型專案將開始挹注，平均資本支出達千億美元/年，規模堪比單個美系大型CSP。

法人認為，AI是剛性需求，受關稅影響程度較低，且在大型專案於2025~2029年預期持續挹注下，未來數年可望皆維持高雙位數成長。

營收 中東 AI

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