台股月線季線黃金交叉了 分析師點名看好這族群

台股站穩季線之後，月線也正式突破季線出現黃金交叉，分析師直言，大盤整理時間不會太久了。另外，預估6月初季線將往上，台股將呈現多頭排列，已經是可以逐步布局的時點。

在買進標的上，AI股仍是首選，除了台積電（2330），還有散熱、伺服器、PCB等都可以留意；由於新台幣仍在升值，相關的升值概念股則以旅行社及航空股為優先。

台股限空令解除，26日一開盤就失守5日線，早盤以21,577.64點開盤，盤中曾翻紅拉升至21,688.45點，可惜賣壓相對沈重，指數再往下翻黑。

權王台積電、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）等走弱，貨櫃股萬海航運（2615）、陽明海運（2609）、長榮（2603）也是下跌表現，金融股尾盤殺低。

不過，新台幣匯率升破30元關卡，資產股表現亮眼，台火（9902）、新紡（1419）、聯上發（2537）都以漲停板收盤，大盤指數終場收在21,536.57點，下跌115.67點。

統計台股從4月9日的盤中低點17,306.97點反彈以來，指數上漲4,229.6點，一路收復5日線、月線、季線、20,000點、21,000點；證券分析師張陳浩表示，台股站穩季線之上，雖然季線仍是呈現下降，但以大盤指數的表現來看，在季線下拉的力道之下，台股表現相對是強的，預估約在2周的時間，大約是6月初，季線將可往上，台股將呈現多頭排列。

張陳浩說，月線正式突破季線，出現黃金交叉，大盤轉為多頭，預期將會愈來愈好，大盤整理時間不會太久；由於月線往上，成為多方重要防守關卡，預期21,000點將是強力的支撐。

張陳浩表示，短線反彈蠻大的，不排除有獲利減碼的賣壓，加上季線仍然往下所形成的地心引力下拉，都是影響大盤表現的原因，不過在月線突破季線的黃金交叉出現後，可以逐步進場布局，選擇位階低、營運表現優的題材股布局。

張陳浩強調，雖然新台幣升值對外銷廠商的毛利率有衝擊，但是在新台幣走強，形成熱錢效應下，外資對整體台股本益比的容忍度會提高，預期台股基期會慢慢往上墊高，台股將會走高。

張陳浩看好台股會走高，認為可以逐步進場布局，選股上，AI股為首選，包括散熱的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、建準（2421）、健策（3653），伺服器的緯穎（6669）、緯創（3231）、廣達（2382）、技嘉（2376）、鴻海（2317）都值得留意；另外，PCB的部分，台光電（2383）、金像電（2368）各擁題材推升股價表現，張陳浩認為，還可以關注的是聯茂（6213）及台燿（6274），尤其是同時有AI、5G、車用題材的聯茂，今年業績可望大幅成長。

新台幣升值概念股也值得關注，新台幣升值下，張陳浩表示，新台幣升值概念股看好觀光旅遊的旅行社，例如山富（2743），還有航空股。