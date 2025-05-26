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限空令解除首日 外資買超131億「大掃反向ETF」敲進3檔AI股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股限空令解除，26日一開盤就失守5日線。本報資料照片
台股限空令解除，26日一開盤就失守5日線。本報資料照片

台股26日開低震盪，終場收在21,536.57點，下跌115.67點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超131.39億元，統計外資買賣超個股發現， 買超元大台灣50反1（00632R）達62,946張，居買超個股冠軍，外資買超前十名中金融股占6檔，另有3檔AI股也獲外資大買。

台股限空令解除，26日一開盤就失守5日線，早盤以21,577.64點開盤，盤中曾翻紅拉升至21,688.45點，可惜賣壓相對沉重，指數再往下翻黑，權王台積電（2330）、 聯發科（2454）、世芯-KY（3661）等走弱，貨櫃股萬海（2615）、陽明海運（2609）、長榮（2603）也是下跌表現，金融股尾盤殺低，不過，新台幣匯率升破30元關卡，資產股表現亮眼，台火（9902）、新紡（1419）、聯上發（2537）都以漲停板收盤， 大盤指數終場收在21,536.57點。

統計三大法人買超41.03億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超131.39億元，投信買超27.93億元，連6買；自營商賣超（合計）118.29億元，其中自營商（自行買賣）賣超51.74億元、自營商（避險）賣超66.55億元。

統計外資買超前十大個股中，金融股占6檔，另有3檔AI股分別是仁寶（2324）、緯創（3231）、英業達（2356）；另外，台積電獲外資買超8,803張， 鴻海（2317）獲外資買超7,116張。

外資賣超前10名。（資料來源：證交所）
外資賣超前10名。（資料來源：證交所）
外資買超前10名。（資料來源：證交所）
外資買超前10名。（資料來源：證交所）

金融股 英業達 緯創 外資 台股 仁寶 AI 00632R元大台灣50反1

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