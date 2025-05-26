聽新聞
0:00 / 0:00
限空令解除首日 外資買超131億「大掃反向ETF」敲進3檔AI股
台股26日開低震盪，終場收在21,536.57點，下跌115.67點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超131.39億元，統計外資買賣超個股發現， 買超元大台灣50反1（00632R）達62,946張，居買超個股冠軍，外資買超前十名中金融股占6檔，另有3檔AI股也獲外資大買。
台股限空令解除，26日一開盤就失守5日線，早盤以21,577.64點開盤，盤中曾翻紅拉升至21,688.45點，可惜賣壓相對沉重，指數再往下翻黑，權王台積電（2330）、 聯發科（2454）、世芯-KY（3661）等走弱，貨櫃股萬海（2615）、陽明海運（2609）、長榮（2603）也是下跌表現，金融股尾盤殺低，不過，新台幣匯率升破30元關卡，資產股表現亮眼，台火（9902）、新紡（1419）、聯上發（2537）都以漲停板收盤， 大盤指數終場收在21,536.57點。
統計三大法人買超41.03億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超131.39億元，投信買超27.93億元，連6買；自營商賣超（合計）118.29億元，其中自營商（自行買賣）賣超51.74億元、自營商（避險）賣超66.55億元。
統計外資買超前十大個股中，金融股占6檔，另有3檔AI股分別是仁寶（2324）、緯創（3231）、英業達（2356）；另外，台積電獲外資買超8,803張， 鴻海（2317）獲外資買超7,116張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言