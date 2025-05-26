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外資上周大買金融股 買超前三大是這三家金控

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
證交所統計，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為中信金、永豐金、凱基金。本報資料照片
證交所統計，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為中信金、永豐金、凱基金。本報資料照片

台灣證券交易所表示，上周外資在集中市場買超219.45億元，買超中信金16.47萬張最多，另賣超群創10.16萬張最多。

證交所指出，上周外資在集中市場總買進金額為5446.4億元，總賣出金額為5226.95億元，買超219.45億元；另統計自今年年初至5月23日止，外資總買進金額11兆1487.46億元，總賣出金額為11兆6539.3億元，累計賣超為5051.84億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為30兆5236.80億元，占全體上市股票市值的43.86%，較5月16日的30兆8652.91億元減少3416.11億元。

個股比較方面，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為中信金、永豐金凱基金；賣超最多的前三名上市公司為群創、陽明、仁寶。

永豐金 外資 凱基金 中信金

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