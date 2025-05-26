外資上周大買金融股 買超前三大是這三家金控

台灣證券交易所表示，上周外資在集中市場買超219.45億元，買超中信金16.47萬張最多，另賣超群創10.16萬張最多。

證交所指出，上周外資在集中市場總買進金額為5446.4億元，總賣出金額為5226.95億元，買超219.45億元；另統計自今年年初至5月23日止，外資總買進金額11兆1487.46億元，總賣出金額為11兆6539.3億元，累計賣超為5051.84億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為30兆5236.80億元，占全體上市股票市值的43.86%，較5月16日的30兆8652.91億元減少3416.11億元。

個股比較方面，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為中信金、永豐金、凱基金；賣超最多的前三名上市公司為群創、陽明、仁寶。