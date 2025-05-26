新台幣收盤創逾2年新高 外資回流加碼台股
台北外匯經紀公司26日新台幣兌美元匯率收在29.935元，升值8.8分，匯價創下自2023年2月4日以來的收盤新高，市場資金明顯流入新興亞洲貨幣。
外匯市場人士指出，近期美元走弱，加上台股表現強勁，吸引外資持續加碼台灣資產，是推升新台幣升值的主因之一。根據證交所最新統計，外資今日在台股翻多，買超達131.39億元；若以整個5月來看，外資已累計買超高達2,515.82億元，資金動能顯著回流。
此外，自2025年以來，外資對台股的全年累計賣超金額已迅速縮減，目前剩不到5,000億元，顯示先前大幅撤出的態勢已明顯放緩，甚至出現反向回補的跡象。
匯銀人士預期，在美元指數持續回落、台股維持高檔震盪格局的情況下，新台幣短線仍有升值空間，惟需關注未來美國利率政策走向及國際資金流動狀況。
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