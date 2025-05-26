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內外資仙拚仙！三大法人買超41億元 台股限空解除跌聲響

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股26日解除限空令，集中市場指數一開盤即丟失5日線，但新台幣匯率卻升破30元關卡，股匯分道揚鑣。盤面上，不僅台積電（2330）、聯發科、世芯-KY等電子權值要角走弱，萬海、陽明、長榮等貨櫃三雄集體落水，金融股也遭空頭追尾收低，終場指數跌115.67點、收21,536.57點，總成交值降至2952.27億元，但三大法人轉買超41.03億元。

統計三大法人26日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）轉買超131.39億元，投信連6日買超、再敲進27.93億元；自營商連3日賣超（合計）、再調節118.29億元，其中自營商（自行買賣）賣超51.74億元、自營商（避險）賣超66.55億元。

統計集中市場收漲停個股共13檔，資產概念族群最風光，千金族群也有兩檔上榜。依漲幅排序分別為：聯茂漲9.98%、收89.3元，成交量30,645張；台火漲9.97%、收21.5元，成交量9,128張；穎漢漲9.96%、收59.6元，成交量4,358張；新紡漲9.96%、收81.7元，成交量3,150張；GOGOLOOK漲9.93%、收98.5元，成交量778張；聯策漲9.92%、收87.5元，成交量3,328張；微矽電子-創漲9.92%、收39.35元，成交量109張；聯上發漲9.88%、收13.35元，成交量18,684張；華冠漲9.77%、收14.6元，成交量43張；永光漲9.76%、收18.55元，成交量3,919張；晟鈦漲9.74%、收16.9元，成交量326張；AES-KY漲9.68%、收1020元，成交量2,338張；穎崴漲9.57%、收1065元，成交量3,705張。

電子權值股表現方面，台積電跌0.81%、收976元；聯發科跌2.66%、收1280元；鴻海跌0.65%、收153元；廣達漲0.57%、收265.5元；世芯-KY跌3.87%、收2855元；台光電跌0.42%、收707元。

自營商 外資 台股 台積電 三大法人

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