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台股下跌115點收21,536點 台積電下挫8元收976元
台股26日疲弱，早盤以21577.64點開出，終場收21536.57點，下跌115.67點，跌幅0.53%，成交量2952.3億元。櫃買則收227.67點，下跌1.12點，台積電（2330）收976元，下跌8元。
盤面上以類股來看，以等航運、橡膠、綠能環保、光電、半導體、電機機械、塑膠表現較為弱勢，另外則以油電燃氣、居家生活、電腦周邊、紡織、營建、生技等較為抗跌。
觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，萬海（2615）、聯發科（2454）、國泰金（2882）、世芯-KY（3661）、中信金（2891）、陽明海運（2609）、鴻海（2317）、金像電（2368）、聯電（2303）、長榮（2603）、中租-KY（5871）、台光電（2383）、高技（5439）、台達電（2308）、嘉澤（3533）等。
而量大抗跌的則有，緯穎（6669）、旺矽（6223）、精成科（6191）、有成精密（4949）、緯創（3231）、神達（3706）、穎崴（6515）、新盛力（4931）、聯茂（6213）、智邦（2345）等。
統一投顧表示，川普再度採用提高關稅進行恐嚇，但今日清晨已重新調整關稅課徵日及措辭，持續給予各國談判空間。金管會今日解除限空令、外資期貨空單目前在四萬口之上，本周末適逢端午節假期，加上五月台幣強升下出口業者營收將受影響，故預期本周台股量能將呈現清淡，追價意願不足，指數區間震盪。
操作上建議低接不追高。選股仍以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、航運族群、資產營建、成衣製鞋、重電及能源等。
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