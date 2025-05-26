富達國際：亞洲當地貨幣債為分散美債良方

富達國際亞洲國固定收益投資主管朱蕾指出，川普貿易政策使美國及全球經濟影響充斥不確定性，關注債券品質及分散投資成為債市投資焦點。美國貿易政策引發市場波動帶來的唯一好處，就是再次提醒投資人，別把所有雞蛋放同一籃子，分散投資比過往任何時候更重要。

朱蕾指出，全球債市20年來持續擴大，現今債市的選擇也較過往豐富。其中，亞洲經濟體日趨富裕，投資人對當地貨幣債市的認知持續提升，亞洲當地貨幣債市的深度已不可同日而語。在採取多元分散策略時，亞洲當地貨幣債成為良好標的。

彭博資訊統計，新興東亞當地貨幣債市規模從2000年的8,660億美元，增至2022年底的23.2兆美元 。朱蕾指出，各亞洲當地貨幣市場獲得愈來愈多全球指數納入，對投資人吸引力增加。亞洲當地貨幣債市持續改革，也吸引更多海外投資人投入。

朱蕾表示，值得注意的是，亞洲當地貨幣公債與全球主要公債的相關性介於中等至偏低，過去十年與美國公債及德國公債的相關係數分別為0.4及0.3，成為不錯的分散投資工具。

朱蕾指出，重塑全球貿易秩序無疑已對亞洲帶來壓力，並可能於未來數月甚至數年引發進一步波動。即使美國降低部分關稅，亞洲出口仍將放緩。然而，亞洲經濟體對此並不陌生，如2018年美國加徵關稅時，區內出口放緩，但經濟仍展現韌性。此外，目前亞洲區內政府也展現保持國內經濟增長決心。

朱蕾分析，亞洲大部分地區通貨膨脹正在降溫，為區內央行提供相對充裕放寬貨幣政策空間。中國大陸、印度、菲律賓及泰國相繼下調利率，其他亞洲國家也表示有可能跟進。降息中短期內推升區內債券價格，為投資人帶來資本收益，緩解對全球貿易摩擦的憂慮。

朱蕾指出，短期內，投資人應密切關注瞬息萬變的貿易局勢，及亞洲如何消化衝擊。從市場改革層面來看，亞洲當地貨幣政府債市場也需加強市場基建、改善流動性，並提升透明度。