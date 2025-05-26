證交所攜手昕奇雲端 辦理F2SU Asia IPO Synergy Asia

臺灣證券交易所與昕奇雲端於2025年5月23日共同主辦「F2SU Asia IPO Synergy Asia」，吸引來自國內外的創新企業、投資人與媒體參與，展現臺灣資本市場的國際吸引力與證交所全方位支持企業成長的能力。

證交所接待15位來自各地的創新公司代表。證交所董事長林修銘表示，全球創新科技與新經濟蓬勃發展，企業成長與資本市場角色隨之轉型。證交所打造的創新板，以靈活標準與專業創新審查，協助具國際視野與潛力企業進入資本市場，提升關注度與募資能力，創新，讓未來顯現，登板，讓世界看見。

證交所總經理李愛玲在晚宴致詞時表示，證交所為創新企業量身打造的多元服務，從上市前的諮詢與輔導，到上市後的IR平台鏈結投資人、提供ESG資源接軌國際等，再再顯示證交所扶持創新的決心。

昕奇雲端董事長許承強提到，台灣正在建構對新經濟新創友善的資本環境，讓新創企業不僅能在亞洲市場茁壯成長，更有實力邁向全球舞台。

國家發展委員會產業發展處處長蕭振榮則說明，國發會不論在籌資、人才引進或協助企業海外拓展方面，都對創新產業注入豐沛資源。在各方的協作與努力下，台灣的創新生態系預期將會更加蓬勃發展。兩位重量級講者也分享寶貴的經驗與洞見。

玩美移動創辦人張華禎分享赴美上市的實務經驗，她有感於台灣證交所近年來對高潛力、高成長性產業的態度轉變與積極扶持，同時分析來台掛牌的多項優勢。

AppWorks董事長暨合夥人林之晨指出，台灣除了具備深厚的電子硬體實力與完整的供應鏈，其資本市場更擁有高周轉率、高股價淨值比及高外資持股等特點，這些優勢使台灣成為企業上市的首選地。兩位講者皆高度肯定台灣資本市場的潛力與表現。

台灣資本市場總市值達截至2025年4月底達65.09兆元，日均成交金額達3,083億元，顯示市場活絡且具國際地位。值得一提的是，台灣資本市場2025年3月的股價淨值比為2.19，比起日本1.84、韓國0.84、香港1.31及新加坡1.29表現更加亮眼，而台灣創新板股價淨值比更是高達3.95，突顯台灣投資人對成長型企業具有高度期待與信心，也證明創新板能有效反映企業潛在價值，是企業資本布局的首選平台。綜觀市值規模與交易活絡度，台灣在全球市場中具備穩健地位，並在亞洲鄰近市場中展現估值優勢。

為積極布局亞洲創新生態圈、拓展台灣資本市場的影響力，這次活動透過昕奇雲端邀請亞洲產業鏈創新企業來台參與交流，延伸台灣創新板在亞洲之觸角。除此之外，證交所與安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）建構東南亞創新資本平台，已於4月下旬及5月中旬分赴新加坡與馬來西亞進行開發拓展，預計於7月初再次前往新加坡舉辦說明會，深化與當地創新企業與投資社群鏈結，推動更多潛力創新企業進入台灣資本市場。