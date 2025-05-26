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華南永昌證券夏季企業論壇 聚焦潛力產業脈動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券「2025年夏季產業趨勢暨企業論壇」，聚焦當前全球政經動盪背景下的潛力產業與市場機會，吸引上百位機構法人踴躍參與。(華南永昌證券/提供)
華南永昌證券「2025年夏季產業趨勢暨企業論壇」，聚焦當前全球政經動盪背景下的潛力產業與市場機會，吸引上百位機構法人踴躍參與。(華南永昌證券/提供)

華南永昌證券於5月23日舉辦「2025年夏季產業趨勢暨企業論壇」，聚焦當前全球政經動盪背景下的潛力產業與市場機會。論壇以「美中關稅對峙、川政府政策搖擺，市場信心未定」為核心主題，探討當前經濟變局對投資市場的衝擊與因應，吸引上百位機構法人踴躍參與。

論壇指出，川普「關稅解放日」後，美中陷入關稅談判僵局。雖瑞士會談短暫促成90天關稅減免，市場卻仍憂不確定性持續。新台幣升值劇烈，資金回流台股與內需股，央行面對匯率與通膨壓力，政策空窗期或許暫緩市場情緒，但半導體產業勢將面對新一波挑戰。

面對高度變局，華南永昌證券邀請多家上市櫃企業與投資人對談，分享產業第一線脈動。與會企業包含PCB及載板大廠欣興（3037）、臻鼎（4958）、華通（2313），電動機與重電業者東元（1504）、昶瑞（7642），以及雲豹能源（6869）、雲品（2748）、興勤（2428）、恒耀（8349）等，橫跨電子、機電、綠能、消費與觀光產業，展現台灣企業的多元實力。

此外，論壇產業專題涵蓋廣泛，邀請專家深入解析「美中科技與關稅戰對電子業之衝擊」、「台幣升值下的房市轉折」、「全球海運展望與川普2.0效應」、「AI浪潮中的液冷散熱新機會」等重點議題，帶來橫跨半導體、電子零組件、海運、房地產與AI科技等產業的前瞻觀點。

華南永昌證券表示，秉持「以客戶為中心」的理念，整合研究、交易與業務單位資源，持續提供每日個股與產業即時資訊分析，並定期舉辦企業論壇，促進投資人與產業的雙向交流。透過本次論壇，希望協助機構投資人掌握全球脈動與產業發展契機，打造具前瞻性與深度的專業投資視野。

關稅

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