內外利多點火！限空令解除日 安控股逆飆領風騷

台股26日迎接限空令解除，不過在美股期指翻紅激勵下，多空於21600關卡前交鋒激烈。值得關注的是，安控族群持續展現剽悍抗空力道，杭特、欣普羅等猛攻漲停，欣普羅更觸及第五根漲停，成為市場吸睛焦點。

總統賴清德於520就職滿周年後，再度聚焦五大信賴產業建構，其中「安控」明確被定調為強化國家安全核心產業。除了積極推動國家級專案整備，總統更主動邀請在野黨主席進行國安簡報，將朝野對話層級一舉拉升至「國家安全」層面，政治動態引發高度關注。

此外，在台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，賴清德更宣布推動AI產業結盟，打造台灣AI國家隊。他指出，台灣企業在AI、半導體、ICT與EMS等硬體領域表現優異，下一階段將強化軟體應用，廣泛導入軍工、安控、無人載具、次世代通訊等戰略領域，政府與產業攜手建構AI強國，將為安控產業注入長線動能。

國際面也為安控議題添柴加火。美國聯邦通訊委員會（FCC）傳出新動作，擬全面禁止接受中國實驗室檢測的電子產品進入美國市場，涵蓋手機、筆電等終端設備，象徵中美科技脫鉤風險持續升級。此舉迫使全球供應鏈加速重整，也讓具備自主安控與資安能力的台灣業者聲勢水漲船高。

早盤杭特（3297）、昇銳（3128）、晟鈦（3229）、欣普羅（6560）等紛紛快攻漲停，慧友（5484）、京晨科（6419）、佳世達（2352）、新美齊（2442）等也聯袂逆勢上漲；其中，欣普羅躍上輝達背板，5月以來已飆升近五成，而杭特、昇銳也續漲超過兩成，表現相對出色。

整體而言，安控不再只是傳統監控產業，而是橫跨科技創新、資安防護與國家戰略的交會點。政策力道持續推進、國際情勢推波助瀾，加上產業升級轉型，安控題材短中長線兼具，後續仍值得關注與追蹤。