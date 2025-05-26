台積電除息前花旗重申「買進」、目標價1,100元 三大焦點解析

台積電（2330）6月即將除息、股價持續挑戰千元關卡。外資花旗證券出具最新個股報告，總結市場聚焦「三大重點」，包括：2奈米製程進展、CoWoS成長及資本支出展望，並看好台積電憑藉強勁競爭優勢與技術升級動能，預期明年營運持續推進，重申「買進」評級、目標價1,100元。

台積電於日前出席花旗台灣科技論壇，市場聚焦於2奈米製程進展、人工智慧（AI）與CoWoS成長，以及資本支出展望等三大焦點。花旗指出，台積電重申對高效能運算（HPC）及AI業務的長期結構性成長預期。

市場對CoWoS及AI業務方面，特別是對輝達（NVIDIA）GB200擴產進度緩慢的擔憂，花旗認為潛在風險有限。觀察GB200/300機架系統的產能提升，CoWoS產能今年底前可望達7萬片/月，較第2季的5萬片/月及第1季的3萬片/月成長顯著。

儘管宏觀環境不確定性猶存，台積電對近期產能波動消息未多評論，僅重申對AI需求及產能規劃有自主判斷，並非僅根據客戶需求調整策略。

在2奈米製程的推進方面，預計2026年下半年隨著邊緣AI（Edge AI）運算能力顯著提升，將進一步推升技術競爭力。雖然美國亞利桑那州2奈米及先進製程產能占比約30%，但強調產能擴建不會重複或造成浪費。

即便全球擴產持續進行，花旗預估2025年與2026年的資本支出增幅將保持平穩。隨著客戶對亞利桑那州產能布局興趣增加，花旗預期將帶動平均銷售單價（ASP）上行，長線毛利率表現有望優於市場預期。

至於短期提前拉貨效應，花旗分析，台積電認為由於先進製程交期較長，短期拉貨不會帶來顯著上行動能。然而，匯率波動及90天暫緩期後的關稅影響，可能對2025年下半年成長前景帶來挑戰。

即便如此，花旗認為，台積電憑藉全球半導體產業的穩固地位與持續技術升級，仍有望維持年均複合成長率（CAGR）達20%的穩健營收增長，長線展望無虞。因此重申「買進」評級、目標價1,100元。