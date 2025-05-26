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台股跌勢收斂平盤震盪 台積電疲軟AI股抗跌

中央社／ 台北26日電
台積電16日開盤小跌，早盤最低990元，跌幅0.3%，牽動台股開盤震盪，早盤最低21697.85點，下跌32.4點。中央社記者翁睿坤攝 114年5月16日 中央通訊社
台積電16日開盤小跌，早盤最低990元，跌幅0.3%，牽動台股開盤震盪，早盤最低21697.85點，下跌32.4點。中央社記者翁睿坤攝 114年5月16日 中央通訊社

台股今天開低震盪，盤中一度跌約百點，隨後跌幅收斂，指數在21652點平盤附近遊走，限空令退場加上美國總統川普再掀關稅戰，市場觀望氣氛濃厚，台積電疲軟，AI概念股相對抗跌。

美國總統川普威脅對蘋果公司（Apple）產品和歐洲聯盟（EU）進口貨物加徵高額關稅，再掀貿易波瀾。

金管會表示，鑒於近期國內外股市已逐步回穩，解除施行1個多月的限空令，自今天起回歸市場機制，不過仍維持放寬擔保品範圍的措施。

台股加權指數今天以21577.64點開出，跌74.6點，盤中最低下探21552.96點，隨後跌勢收斂。

至11時10分左右，台股加權指數下跌6.26點，至21645.98點；電子股跌0.04%、金融股跌0.06%，代表中小型股票的櫃買指數跌0.16%。

權值股方面，台積電開盤下跌，盤中小幅回升，下跌3元至981元；鴻海早盤下跌逾1%，隨後翻紅；大立光下跌約1%，聯發科下跌約2%。

AI伺服器概念股如緯創、廣達、緯穎等股價勁揚。

台股 台積電

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