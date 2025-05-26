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AES盤中鎖漲停至1,020元 暫居第16檔千金股

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
台股。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

台股在美財政干擾、短線上漲多、解套賣壓湧現壓力下，26日盤中維持高檔震盪格局。展望後市，法人表示，關稅暫緩90天將加速備貨有利第2季營運，但下半年不確定性將壓抑獲利預估與股票評價。

截至上午11點，AES-KY（6781）盤中鎖漲停至1,020元，暫時躍居第16檔千金股行列；其中機器人相關族群持續熱鬧滾滾，包括：穎漢（4562）、昆盈（2365）、羅昇（8374）、所羅門（2359）、鴻準（2354）、和椿（6215）等，紛紛走強。

安聯投信台股團隊表示，觀察美國川普關稅政策近期似乎出現緩和跡象，包括針對特定電子產品給予免稅或是適用USMCA之規定，讓台灣電子供應鏈至少在90天豁免期間仍有時間安排產能及評估產能配置。

此外，現階段台股企業相較於國際雖有殖利率提供下檔保護，但總體經濟對盤勢影響力仍在，仍須留意回測低點的可能性。

目前針對豁免期拉貨狀況不一，主要是上游零組件未必有充足庫存可供急單生產，部分廠商在美國政策走向難以預期下甚至出現客戶暫緩訂單，勢必影響企業獲利，進而造成股價波動加大，仍須留意。

展望後市，在美國總統川普丟出對等關稅議題迄今，市場已大部分反映這項不確定性，後續不易再出台更驚嚇的稅率或政策。方向上可聚焦市占率提升、滲透率增加、規格提升、產品組合優化、景氣循環末段。

布局主題可緊扣美國製造、《美墨加協定》（USMCA）、高殖利率、內需消費、輸美比重低等族群或為關稅不確定性下的避風港。後續可留意貿易談判進展、企業財報和經濟數據表現，並善用定期定額方式長線紀律參與市場。

關稅 美國 台股

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