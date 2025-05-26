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新台幣再現2字頭！資產股乘勢進擊 台火攜新紡奔漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
新台幣26日強勢升破30元整數關卡，資產概念股乘勢追擊。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
新台幣26日強勢升破30元整數關卡，資產概念股乘勢追擊。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

新台幣26日強勢升破30元整數關卡，資產概念股乘勢追擊，成為台股震盪盤勢中的抗空主力。

台股26日迎來關鍵轉折，「限空令」正式退場，惟受惠新台幣勁升，資產概念族群持續強攻，台火（9902）率先攻上漲停，鎖在21.5元，新紡（1419）、聯上發（2537）、士紙（1903）等個股紛紛強勢上攻，成為市場資金新避風港。

美國前總統川普再度祭出關稅威脅，並示警對蘋果加徵25%稅率，令市場避險情緒升溫。加上投資人憂心美國財政風險，美元上周寫下自4月初以來最大單周跌幅。

在美元指數續貶背景下，新台幣26日盤初即強升2.3分，以30.000元開盤，隨即一舉升破整數關卡、再現「2」字頭，表現位居亞幣前列。

新台幣升值直接點燃資產股熱潮。台火領軍鎖漲停，新紡、士紙、台肥（1722）、農林（2913）、遠東新（1402）、豐泰（9910）、勤益控（1437）、中石化（1314）等紛紛表態，資金持續湧入資產概念族群，成為盤中亮點之一。

隨川普宣布延後歐盟關稅最後期限至7月9日，全球股市期指紛紛反彈，但美元續弱趨勢不變。法人指出，在資金尋求低基期、防禦型資產的環境下，資產股具備評價修復與匯兌雙重利多，有望持續吸引買盤。

而據彭博報導指出，近期台幣匯率出現「早盤強升、尾盤縮幅」現象，K線圖頻現長下影線，顯示央行介入調節的痕跡明顯。若未來長下影線收斂，代表干預力道減弱，市場將觀察是否引爆新一波升值趨勢。

法人表示，受川普貿易政策再起與台股短期反彈幅度累積影響，整體市場氣氛偏保守，操作宜採謹慎策略。短線聚焦軍工、內需與資產股等防禦型個股，將是穩中求勝之道。

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