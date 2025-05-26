台股16千金再現 AES 飆漲停、穎崴也一度亮燈

台股限空令26日退場，大盤指數走勢震盪，不過，千金股卻是一口氣再添兩家，電池模組股王AES-KY（6781）開高後飆上漲停1,020元，穎崴（6515）也一度衝上漲停1,065元， 盤中漲幅逾半根停板， 台股16千金再現。

AES-KY第1季稅後純益8.29億元，為史上最強第1季，攀上近十季新高，季增14.34%，年增79.44%，每股純益9.7元，大賺近一個股本，獲利衝高，主受惠輕型電動車（LEV）業務回神，加上資料中心電池備援電力模組（BBU）事業持續成長。

展望今年，AES-KY表示，預期今年度鋰電池在資料中心及5G基地台備用電池的銷售量及占比將逐步提升；此外，預期輕型電動車應用今年將穩步回溫，且新業務將在下半年開始貢獻營收，審慎樂觀看待今年營運。

穎崴今年第1季每股純益（EPS）17.21元，創下新高，看好人工智慧（AI）和高速運算（HPC）晶片測試商機持續升溫，今年首季先進製程占比應用突破8成衝上新高，今年探針自製率拚5成目標；穎崴今年營運力拚挑戰新高。

AES-KY早盤以938元開高後走高， 衝上漲停1,020元；穎崴以999元開出後一度衝達漲停1,065元， 盤中雖打開但仍上漲7%。