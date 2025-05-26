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限空令退場遇川普再掀關稅戰 台股開低74點陷震盪

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
金管會上周五宣布解除限空令，並自今日起退場。台股加權指數以21577.64點開出。圖／AI生成
金管會上周五宣布解除限空令，並自今日起退場。台股加權指數以21577.64點開出。圖／AI生成

金管會上周五宣布解除限空令，並自今日起退場。台股加權指數以21577.64點開出，較上周收盤21652.24點，下跌74.6點開出，櫃買指數以228.88點開出，權值股台積電開975元，較上周收盤跌9元，鴻海則以152.2元開出。

此次解除的限空令措施，包括「每日盤中借券賣出委託數量」與「最低融券保證金成數」恢復至原有規定，僅保留「擔保品多元化」的彈性措施持續實施。這項自4月7日上路的政策，被視為撐住台股的重要防線，期間大盤漲勢顯著，上周五加權指數收在21652點，幾乎回到美方針對關稅發言前的水準，今日政策退場是否引發短線波動備受關注。

法人分析，台股短線漲多加上政策變數解除，可能釋出部分賣壓，但輝達財報在即、新台幣走強等利多仍有望支撐大盤中期表現。

另外，在國際局勢方面，美國總統川普再度拋出關稅議題，揚言對歐盟商品課徵高達50%關稅，並對蘋果、三星等非美國製手機祭出新一輪貿易壁壘，市場憂心貿易摩擦升溫。法人指出，國際變數恐增添台股震盪壓力。

觀察上周，美股全面收低，科技股賣壓明顯，其中費城半導體指數跌幅最深，下挫73.09點、收在4702.38點，跌幅達1.53%。那斯達克指數同步走弱，下跌188.53點，收在18737.21點，跌幅1%；標普500指數亦下挫39.19點，報5802.82點，跌幅0.67%；道瓊指數則下跌256.02點，收在41603.07點，跌幅0.61%。

關稅 台股

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