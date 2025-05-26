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旺矽、穎崴開盤衝逾5% 美系外資初評正向引爆買氣
統一投顧整理外資看法中，美系外資給予旺矽（6223）及穎崴（6515）初評正向，這兩檔股票開盤後量價俱揚，漲幅超過5%。
美系券商預估旺矽2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）分別為30.6/38.8/51， 預估穎崴2025-2027年EPS分別為50.9/62.4/84.3，各給予2026年本益比25x/23x評價。
券商認為測試標準更嚴苛，以確保晶圓與晶片的良率，所以測試介面將朝向更多針腳、更高速度、更嚴格公差發展，從而帶動探針卡與插座ASP翻倍。同時因在地優勢，預期市占率到2027年上升至10-14%，且該市場的TAM還在持續長大。
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