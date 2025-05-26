川劇本變變變…台股開盤下跌74點 台積電開低9元

台股26日開盤指數下跌74.6點，開盤指數為21,577.64點。台積電（2330）開盤價975元，下跌9元。

群益投顧表示，大盤指數呈現偏多震盪，但川普關稅威脅再起，台股三項禁空令有兩項今日退場，預期短線波動將加劇，再次考驗多頭信心；持股應確實依短期均線多空變化順勢操作因應。

操作題材可留意預期晶片利空出盡,設備廠先暖身慶祝，外媒報導台、日、韓政府與業界都向美方表達開徵半導體關稅損人不利己，台積電警告此將阻撓在美1,650億美元投資計畫，應讓承諾在美投資業者豁免關稅，市場預期半導體關稅可望重重舉起輕輕放下，不至影響台積電擴廠腳步，相關設備供應鏈將受惠。

上周五（23日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,603.07點，下跌256.02點、跌幅0.61%；S&P500指數下跌0.67%；那斯達克指數下跌1%；費半指數下跌1.53%。

美國總統川普對歐盟和蘋果（Apple）再發關稅威脅，蘋果上周五大跌3%，連續八個交易日下跌；但川普周日（25日）又表示將延長歐盟面對50%關稅最後期限至7月9日。美國金融市場本周一逢陣亡將士紀念日休市一日，市場投資人將關注輝達（NVIDIA）周三盤後財報。美國10年期公債殖利率下跌2個基點至4.51%。美國30年期公債殖利率收在5.036%，是2023年來最高水準。

三大法人上周五集中市場合計賣超34.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超30.3億元，投信買超64億元，自營商（自行買賣）賣超18.7億元，自營商（避險）賣超49.5億元。

永豐期貨說，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少49口至1,452口，其中，外資淨空單減少539口至40,117口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少132口至4,216口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,000點，週賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,600 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1下降至0.98。VIX指數下降0.46至24.85。外資台指期買權淨金額-0.47億元 ; 賣權淨金額-0.66億元。整體選擇權籌碼面中性。