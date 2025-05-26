快訊

北市街頭暴揍陳沂…打手交保失聯遭通緝 「藏鏡人」仍待查

高學歷真的有用？雖非成功入門票 卻是「選擇權」保障

飄香三代貢寮「阿生便當」熄燈 饕客不捨：美食地圖少了一味

川普延後歐盟關稅 投顧：蘋概股恐因iPhone關稅承壓

中央社／ 台北26日電
川普威脅對蘋果公司（Apple）產品和歐洲聯盟（EU）進口貨物加徵高額關稅。路透
川普威脅對蘋果公司（Apple）產品和歐洲聯盟（EU）進口貨物加徵高額關稅。路透

美國總統川普日前揚言6月1日起對來自歐洲聯盟（EU）的進口商品課徵50%關稅，於美國時間25日宣布暫緩至7月9日。投顧指出，市場擔憂關稅戰再掀波瀾，而非美國製造的iPhone在美國銷售，可會面臨25%的關稅，台灣蘋概股將承受壓力。

川普威脅對蘋果公司（Apple）產品和歐洲聯盟（EU）進口貨物加徵高額關稅，再掀貿易波瀾，抵銷了美國債市的改善情形，美國股市上週五收黑。以科技股為主的那斯達克指數下跌1%；費城半導體指數下跌1.53%。

川普警告蘋果公司，其在美國銷售的iPhone若非在美國本土製造，可能被課徵至少25%關稅，他並進一步表示，徵稅對象不只蘋果，還包括韓國三星等所有手機製造商，預計6月底公布實施。台指期盤後下跌216點，收在21250點。美股期貨電子盤上漲，那斯達克、標普、道瓊期指均收紅。

台股23日跌18.72點，收在21652.24點，成交值新台幣3075.02億元；台股上週下跌191.45點。

台新投顧副總經理黃文清表示，對於非美國製造的iPhone在美國銷售，可能面臨25%的關稅，台灣蘋概股一定會承受壓力，畢竟部分產線拉到美國製造成本一定增加，會造成很大的疑慮，台灣這一波反彈的科技股又會面臨考驗。

此外，黃文清表示，市場原先預料，美國對等關稅將朝向和緩方式，與各國達成和解，許多國家股市幾乎都把先前的跳空缺口回補，有的國家甚至創新高，但川普揚言對歐盟課徵50%關稅，又讓市場覺得先前過度樂觀，未來似乎才進入真正的深水區，行情可能會陷入震盪。

關稅 川普

延伸閱讀

川普關稅新對手換歐盟？原PO疑問熱議：中國都打不贏了下波換打日本嗎

川普核能大令25年產能將翻4倍！網：人家在推AI能源、我們「古法釀造」

台積電硬起來嗆川普？傳遞「不免稅就撤資」警訊 網讚爆：靠政府不如靠自己

川普再嗆歐盟、限空令今將退場 網問空軍是否重返榮耀：全力空下去！

相關新聞

限空令退場遇川普再掀關稅戰 台股開低74點陷震盪

金管會上周五宣布解除限空令，並自今日起退場。台股加權指數以21577.64點開出，較上周收盤21652.24點，下跌74...

川劇本變變變…台股開盤下跌74點 台積電開低9元

台股26日開盤指數下跌74.6點，開盤指數為21,577.64點。台積電（2330）開盤價975元，下跌9元。

川普延後歐盟關稅 投顧：蘋概股恐因iPhone關稅承壓

美國總統川普日前揚言6月1日起對來自歐洲聯盟（EU）的進口商品課徵50%關稅，於美國時間25日宣布暫緩至7月9日。投顧指...

沙漠AI帝國崛起 卡位AI世代成長曲線正逢時

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德表示，美國與沙烏地阿拉伯於5月1...

野村投信看好台股基本面利多、AI 領軍多頭攻勢

野村投信台股投資團隊預估2025年每股稅後盈餘（EPS）成長12.4%，彭博預估台股大盤本益比約15倍，低於近五年平均值...

限空令退場台股警戒 大盤多空訊息交錯 法人估行情先下再上

台股限空令今（26）日退場，又逢川普放話將歐盟關稅調高至50%以及拉高手機關稅，關稅博弈風暴再起，台股進入警戒。不過，法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。