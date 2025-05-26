川普延後歐盟關稅 投顧：蘋概股恐因iPhone關稅承壓

美國總統川普日前揚言6月1日起對來自歐洲聯盟（EU）的進口商品課徵50%關稅，於美國時間25日宣布暫緩至7月9日。投顧指出，市場擔憂關稅戰再掀波瀾，而非美國製造的iPhone在美國銷售，可會面臨25%的關稅，台灣蘋概股將承受壓力。

川普威脅對蘋果公司（Apple）產品和歐洲聯盟（EU）進口貨物加徵高額關稅，再掀貿易波瀾，抵銷了美國債市的改善情形，美國股市上週五收黑。以科技股為主的那斯達克指數下跌1%；費城半導體指數下跌1.53%。

川普警告蘋果公司，其在美國銷售的iPhone若非在美國本土製造，可能被課徵至少25%關稅，他並進一步表示，徵稅對象不只蘋果，還包括韓國三星等所有手機製造商，預計6月底公布實施。台指期盤後下跌216點，收在21250點。美股期貨電子盤上漲，那斯達克、標普、道瓊期指均收紅。

台股23日跌18.72點，收在21652.24點，成交值新台幣3075.02億元；台股上週下跌191.45點。

台新投顧副總經理黃文清表示，對於非美國製造的iPhone在美國銷售，可能面臨25%的關稅，台灣蘋概股一定會承受壓力，畢竟部分產線拉到美國製造成本一定增加，會造成很大的疑慮，台灣這一波反彈的科技股又會面臨考驗。

此外，黃文清表示，市場原先預料，美國對等關稅將朝向和緩方式，與各國達成和解，許多國家股市幾乎都把先前的跳空缺口回補，有的國家甚至創新高，但川普揚言對歐盟課徵50%關稅，又讓市場覺得先前過度樂觀，未來似乎才進入真正的深水區，行情可能會陷入震盪。